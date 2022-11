Kyrie Irving è un idiota". A dirlo sono due leggende come Shaquille O'Neal e Charles Barkley che hanno parlato dell'argomento nello studio di TNT durante "Inside the NBA", lo show della TV americana che trasmetteva Irving dopo aver diffuso il link di un film tratto da un libro contenente teorie anti-semite, e successivamente la sua Sono stato uno dei primi a sbarcare su Twitter, e quando ho realizzato il potere di questo strumento ho capito subito che avrei dovuto comportarmi in maniera responsabile. Bisogna essere consapevoli di quello che stai facendo: alcuni lo sono e altri no, e Kyrie Irving non lo è, perché non gli importa quello che succede dopo un suo tweet. Mi fa male dover stare qui davanti alle telecamere a parlare di argomenti che non fanno bene al gioco; mi fa male dover rispondere a ciò che quell'idiota ha fatto", il pensiero di Shaq. ". A dirlo sono due leggende comeche hanno parlato dell'argomento nello studio di TNT durante "", lo show della TV americana che trasmetteva la gara poi persa dai Brooklyn Nets contro i Chicago Bulls . Al centro della polemica ovviamente l'uso dei social network didopo aver diffuso il link di un film tratto da un libro contenente, e successivamente la sua mancanza di spiegazioni nella conferenza stampa a precisa domanda di Nick Friedell di ESPN . "", il pensiero di

"E' un idiota", conferma anche Barkley. Poi l'ex stella coi Phoenix Suns aggiunge: "Credo che la NBA e Adam Silver avrebbero dovuto sospendere Kyrie Irving, o almeno multarlo - come hanno fatto con il ragazzino di Minnesota [Anthony Edwards] per quel video omofobico su Twitter". E ancora: "Avrebbero dovuto intervenire già dopo il tweet di supporto ad Alex Jones, perché quel tizio è un pazzo. Non ci posso credere che siamo qui e non stiamo neppure parlando di pallacanestro, ma dobbiamo parlare di questo idiota. Quando sei così forte a giocare a pallacanestro com'è lui, quando sei una superstar, la gente ascolta quello che dici". Parole pesanti quelle di due campionissimi come Shaq e Chuck, ora altrettanto fenomeni in TV, che condannano le uscite di Kyrie Irving, troppo spesso citato per quello che fa e dice fuori dal campo, che non per le giocate sul parquet, a dispetto di un talento che in pochissimi hanno in NBA.

