Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Zach LaVine prende fuoco nel finale

Non ci sono dubbi che Zach LaVine sia uno dei migliori attaccanti della NBA. La guardia dei Bulls lo fa vedere nel successo in casa dei Nets con 29 punti, 20 dei quali in un quarto periodo dove prende letteralmente fuoco e segna più di tutti gli avversari. LaVine is on fire.

Notte da dimenticare per Kyrie Irving

I Brooklyn Nets sono nel pieno di una tempesta, sono 2-6 di record e nemmeno l'addio di coach Steve Nash per ora ha sortito degli effetti. Nel ko dei Bulls a steccare è soprattutto Kyrie Irving, l'uomo nell'occhio del ciclone per le questioni extracampo: i 4 punti con 2 su 12 al tiro e 0 su 6 da tre sono la sua peggior prova in maglia Nets.

Steph "Showtime" Curry

I Golden State Warriors sono in un momentaccio: tre sconfitte di fila e 0-4 in trasferta. L'unico motivo per sorridere? Stephen Curry ovviamente, col suo assist in stile Magic Johnson. Showtime Steph.

Shai Gilgeous-Alexander è una stella assoluta

Quarta vittoria in fila per gli Oklahoma City Thunder che superano i Magic di Paolo Banchero grazie ad un'altra prova stella di Shai Gilgeous-Alexander. Il canadese stampa una prova da 34 punti, 6 assist, 3 recuperi e 2 stoppate, per la terza volta supera quota trenta ed è l'unico con più gare in stagione da 30+5+5+2+2 (punti, rimbalzi, assist, rubate e stoppate).

Shaq a piedi scalzi nello studio di TNT

Nello studio di Inside NBA su TNT, uno degli show più popolari e seguiti, capita anche questo, che Shaquille O'Neal si levi le scarpe e rimanga scalzo, facendo notare anche tracce di smalto sulle unghie.

La Top 10 della notte NBA

