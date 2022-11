Nets, questa volta è saltata davvero la panchina di Steve Nash a Brooklyn. Come confermato dalla franchigia, dopo i report di ESPN e The Athletic, le parti hanno deciso di interrompere consensualmente il loro rapporto visto il difficile avvio con 2 vinte e 5 perse, anche se i Nets la scorsa notte Durant e Kyrie Irving avevano da tempo "scaricato" il coach canadese, due volte MVP NBA da giocatore coi Phoenix Suns, e quindi per il presidente e geneal manager Sean Marks non c'è stata altra soluzione da prendere. Difeso a spada tratta in estate dal proprietario Joe Tsai quando Kevin Durant ne chiedeva la testa per restare ai, questa volta è saltata davvero la panchina di. Come confermato dalla franchigia, dopo i report di ESPN e The Athletic, le parti hanno deciso divisto il difficile avvio con, anche se ila scorsa notte avevano vinto al Barclays Center contro gli Indiana Pacers . Evidentemente all'interno dello spogliatoio le cose non andavano più, le stelleavevano da tempo "" il coach canadese, due volte MVP NBA da giocatore coi, e quindi per il presidente e geneal managernon c'è stata altra soluzione da prendere.

Jacques Vaughn ad occupare il ruolo di head coach ad interim, a partire dalla gara di stasera coi Chicago Bulls, ma secondo ESPN si cercherà un nuovo capo allenatore e il nome più forte è quello di Ime Udoka, con quello di Quin Snyder, ex degli Utah Jazz. La candidatura di Udoka è forte perchè, oltre ad essere stato assistente di Nash ai Nets nel 2020-21, è fortemente caldeggiato da Durant e dallo spogliatoio, ed è sostanzialmente "libero", visto che è stato Per il momento saràad occupare il ruolo di head coach ad interim, a partire dalla gara di stasera coi, ma secondo ESPN si cercherà un nuovo capo allenatore e il nome più forte è quello di, con quello di, ex degli. La candidatura diè forte perchè, oltre ad essere stato assistente diainel, è fortemente caldeggiato dae dallo spogliatoio, ed è sostanzialmente "", visto che è stato sospeso per un anno dai Boston Celtics dopo lo scandalo sessuale che lo ha coinvolto e la franchigia biancoverde sarebbe ben felice di risolvere definitivamente la situazione lasciandolo andare altrove.

Tornando a Nash, che prima di diventare coach dei Brooklyn Nets non aveva mai avuto esperienze da allenatore o da assistente, ma aveva fatto solo il consulente "a chiamata" per varie squadre tra cui i Golden State Warriors quando c'èera proprio Durant, chiude la sua esperienza nella Grande Mela con 94 vittorie e 67 sconfitte, una sola serie di playoff vinta, e anche il rammarico di aver potuto disporre di Irving e Durant per sole 64 gare assieme, e di appena 16 partite del trio KD-Kyrie-James Harden.

