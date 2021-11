Paolo Banchero che sarà sul parquet con la sua Duke a Las Vegas per sfidare la numero 1 del ranking Gonzaga, soprattutto avrà un duello diretto con Chet Holmgren, l'unicorno dei Bulldogs che gli contende (al momento) la numero 1 del Draft NBA 2022. La partita, alle 4.30 ora italiana (diretta su ESPN Player), sarà il secondo grande test per il fenomeno di origini italiane E' in arrivo una serata speciale perche sarà sul parquet con la suaa Las Vegas per sfidare la numero 1 del ranking, soprattutto avrà un duello diretto con, l'unicorno dei Bulldogs che gli contende (al momento) la. La partita, alle 4.30 ora italiana (diretta su ESPN Player), sarà il secondo grande test per il fenomeno di origini italiane dopo l'esordio del Madison Square Garden in cui i Blue Devils batterono Kentucky

Questa partita, che inevitabilmente verrà seguita da decine di scout NBA e avrà gli occhi addosso di tantissimi appassionati in tutto il mondo, è diventata anche l'occasione per chiedere a Banchero del suo desiderio di giocare per la nazionale italiana date le origini dei nonni paterni. "Negli ultimi due anni ho studiato molto le origini italiane della mia famiglia: spero di poter venire in Italia la prossima estate, ma sento già il calore e l’amore degli italiani. E non vedo l’ora di giocare per la Nazionale", le parole di Banchero a Gazzetta.it.

Las Vegas: "Avrò oltre 30 persone a vedermi. Sono nato a Seattle, sarà la nostra unica partita stagionale da quella parte degli Usa: quando mia madre l’ha saputo ha avvisato tutti quelli che conosciamo per assicurarsi che comprassero il biglietto". Banchero sta viaggiando a quasi 18 punti e 8 rimbalzi di media in 6 gare, e sembra essersi già messo alle spalle Il nativo di Seattle, che viene dalla miglior partita in maglia Duke con 28 punti, 8 rimbalzi e 6 assist contro The Citadel , non vede l'ora di scendere sul parquet di: "".sta viaggiando a quasi 18 punti e 8 rimbalzi di media in 6 gare, e sembra essersi già messo alle spalle il "fattaccio" dell'accusa di favoreggiamento in cui era stato coinvolto col compagno Michael Savarino , beccato alticcio al volante.

"Paolo sta giocando una stagione sensazionale, ma può ancora migliorare molto. Ha giocato appena 6 partite al college, quindi sta ancora imparando: ha però un potenziale enorme", ha detto di lui il suo allenatore, il leggendario Mike Krzyzewski, Coach K, all'ultima stagione della propria carriera.

Quindi la Nazionale e il Draft NBA 2022 nel prossimo futuro, il presente è invece la gara contro Gonzaga e il duello con Chet Holmgren, il fenicottero del Minnesota, 213 cm per 88 kg, che ha vinto in estate il Mondiale Under 19 con gli Stati Uniti e che in queste prime uscite con gli Zags sta incantando per il potenziale e l'intelligenza con cui gioca, soprattutto in difesa. Nell'ultimo Mock Draft stilato dagli specialisti di ESPN, Holmgren veniva dato alla 1 davanti a Banchero, seguiti poi alla 3 da Jalen Duren, centro di Memphis, alla 4 da Jabari Smith, altro unicorno da Auburn, e alla 5 da Jaden Hardy, guardia degli Ignite di G-League.

