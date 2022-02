Prova di forza per Duke che domina il derby della "Tobacco Road" imponendosi con un nettissimo 87-67 sul campo degli acerrimi nemici di North Carolina, la rivalità più sentita di tutto il college basket. Prima classicissima per Paolo Banchero, più timido del solito ma comunque in doppia doppia con 13 punti e 10 rimbalzi: il talento di origini italiane tira piuttosto male, 5 su 14 dal campo (2 su 4 da tre però), ma aggiunge anche due assist. Il grande protagonista è ancora una volta l'altro super freshman dei Blue Devils ovvero AJ Griffin: aggiorna il suo massimo in carriera con 27 punti chiudendo con 11 su 17 al tiro, 3 su 6 da tre, e 10 punti consecutivi a inizio ripresa che hanno mandato definitivamente al tappeto i Tar Heels. In casa UNC, la celebre università che tra i suoi alunni ha avuto Michael Jordan, il migliore è Brady Manek con 21 punti e 6 triple, oltre ai 12 punti di Bacot e gli 11 di RJ Davis. Alla fine è dolcissimo l'ultimo derby al Dean Dome per Mike Krzyzewsky che si ritirerà a fine stagione, mentre è un incubo il primo in assoluto per Hubert Davis, da quest'anno coach di North Carolina dopo essere stato giocatore e assistente allenatore.

La partita di Banchero non è stata scintillante ma il futuro nazionale azzurro e sicuro Top 3 al Draft NBA 2022 è stato bravo a non esagerare e non voler entrare in partita a tutti i costi, vista anche la situazione di punteggio nettamente favorevole a Duke, altra dote non comune per un 19enne. Paolo ha segnato 5 punti in poco più di un minuto per l'8-2 dei Blue Devils, poi è tornato a far canestro nella ripresa con tre bersagli praticamente consecutivi per 7 punti contro UNC schierata a zona. Negli ultimi minuti, con la gara in ghiaccio, coach K ha preferito farlo sedere in panchina visto che ci sarà bisogno del gioiello nato a Seattle in gara ben più complesse, soprattutto quando ci si avvicinerà a marzo e al Torneo NCAA.

Per Duke è la 19esima vittoria stagionale, la 50esima per Mike Krzyzewski contro North Carolina. Un match senza storia, coi Blue Devils davanti dall'inizio alla fine, "wire to wire" come dicono negli Stati Uniti. In avvio, oltre a Banchero, sono Griffin e Williams a colpire la difesa di UNC, poi Keels, Moore e Baker fanno 31-8! Da lì c'è la reazione dei Tar Heels che, guidati dai canestri del barbuto Brady Manek, risalgono la china fino a -11 (39-28) e falliscono allo scadere del primo tempo il tiro per accorciare ancora. In avvio di ripresa però sale in cattedra AJ Griffin, 10 punti filati e 10-0 che manda letteralmente ko North Carolina. Da lì è pura amministrazione per i Blue Devils che tengono un margine attorno ai 20 punti grazie al break di Banchero, poi Duke dilaga toccando il +28, 85-57, con una bomba di Keels.

