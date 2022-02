Duke ritrova il successo vincendo nettamente 82-64 in casa di Clemson e conquista la 20esima vittoria stagionale. Buona anche la prova di Paolo Banchero che stampa una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi con anche 3 assist e 2 rubate (e 3 perse), anche se tira piuttosto male dal campo, 5 su 15, con 1 su 4 da tre. In un match che ha visto i Blue Devils sempre avanti, il talento di origini italiane si è fatto notare per un canestro a fil di sirena nel primo tempo per il 38-27 dell'intervallo, e poi per qualche altro numero nella ripresa. Dopo la brutta sconfitta allo scadere in casa contro Virginia ritrova il successo vincendo nettamentein casa die conquista la 20esima vittoria stagionale. Buona anche la prova diche stampa unacon anche 3 assist e 2 rubate (e 3 perse), anche se tira piuttosto male dal campo, 5 su 15, con 1 su 4 da tre. In un match che ha visto isempre avanti, il talento di origini italiane si è fatto notare per un canestro a fil di sirena nel primo tempo per il 38-27 dell'intervallo, e poi per qualche altro numero nella ripresa.

Tra i talenti da Draft NBA 2022, in cui Paolo è sempre proiettato in Top 3 dai siti specializzati, a spiccare questa volta è la guardia Trevor Keels che firma 25 punti con 11 rimbalzi, 9 su 13 al tiro e un dominio fisico clamoroso contro i pari ruolo dei Tigers. Sono 12 punti con 4 triple per AJ Griffin, l'altro freshman da Top 10 al Draft, mentre il centro Mark Williams è perfetto al tiro, 8 su 8 per 16 punti finali. La squadra di coach Mike Krzyzewski finisce col 49% al tiro, 9 su 22 dall'arco, e un dominio a rimbalzo, 42 a 33, con Banchero e Keels a farla da assoluti mattatori.

La gara è stata anche segnata da un brutto episodio, il fallaccio di David Collins su Wendell Moore, lanciato a canestro per la schiacciata e poi travolto dall'avversario mentre era in volo, facendogli fare una brutta caduta sul parquet. Fortunatamente il giocatore di Duke sta bene e non ha riportato conseguenze, Collins invece è stato giustamente espulso.

