Serviva il vestito buono per l'occasione e Paolo Banchero se l'è messo, chiudendo in doppia doppia la gara vinta da Duke per 72-61 sul campo di Boston College, la quinta di fila in trasferta per i Blue Devils, la 21esima in 25 gare stagionale per la numero 7 del ranking NCAA. Un match ben più importante del solito perchè al Silvio Conte Forum di Chestnut Hill c'erano una quindicina di scout NBA, il presidente dei Boston Celtics Brad Stevens, e altri addetti ai lavori, tutti per vedere Paolo, uno dei Top 3 molto probabilmente al Draft del prossimo giugno.

Ad

Il talento 19enne di origini italiane non ha tradito chiudendo con 16 punti, 14 rimbalzi e 3 assist (7/14 al tiro e 2/2 ai liberi in 34 minuti), mostrando la solita maturità, la capacità di leggere la difesa, la fisicità nell'andare a rimbalzo, e la bravura nell'attaccare sia fronte, sia spalle a canestro, anche partendo dal perimetro. Ad incoronarlo anche Jayson Tatum, l'All Star dei Celtics, lui pure prodotto di Duke, che ha seguito la partita seduto dietro la panchina dei Blue Devils, ha fatto il tifo per la sua alma mater e a fine partita ha posato per qualche foto con Paolo. Gli scatti sono finiti sui social di Tatum che ha scritto: "Pick numero 1", riferito ovviamente al prossimo Draft NBA di giugno.

NCAA Duke torna al successo contro Clemson: 15 punti per Banchero 11/02/2022 A 10:00

La partita è andata a strappi ma sempre in controllo di Duke, alla quarta gara in una settimana: +9 all'intervallo sul 37-28 con una schiacciata di Williams su splendido assist di Banchero, e poi allungo nella ripresa, con Paolo che schiaccia in tap-in il 44-34 e poi ci pensano Moore, Keels e Griffin ad allargare la forbice fino a +18 sul 62-44. Oltre alla doppia doppia di Banchero ci sono i 13 punti di Keels, reduce dai 25 contro Clemson, i 14 di Moore e i 10 a testa di Griffin e Williams.

Italiani all'estero, crescere fuori dalla comfort zone

NCAA Banchero in ombra e Duke perde allo scadere contro Virginia 08/02/2022 A 09:22