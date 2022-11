Italia campione d'Europa e del Mondo ma gli Azzurri ci mettono l'anima fino alla fine, il pubblico di Pesaro ribolle d'entusiasmo e anche Gianmarco Pozzecco non può non riconoscere la prova di grande carattere dei suoi giocatori. "È stata una partita clamorosa. Sono estremamente orgoglioso dei miei ragazzi. Anche oggi hanno continuato ad emozionare e hanno dato tutto quello che avevano", le parole del commissario tecnico a Sky Sport. L' perde 88-84 dopo un tempo supplementare contro la Spagna campione d'Europa e del Mondo ma glici mettono l'anima fino alla fine, il pubblico diribolle d'entusiasmo e anchenon può non riconoscere la prova di grande carattere dei suoi giocatori. "", le parole del commissario tecnico a Sky Sport.

"Sono ragazzi straordinari, ci tengono e questa è la cosa più bella. Il risultato se ci avesse premiato sarebbe stato più bello. Nello sport però vincere è la cosa più bella, ma non la più importante. Abbiamo detto in questi giorni che siamo soli, ma io e il mio presidente (Petrucci, ndr) non siamo mai soli. Abbiamo questi ragazzi", aggiunge Pozzecco dopo che la sua squadra si arrende alle Furie Rosse di Sergio Scariolo, guidate dai 28 punti di Jaime Fernandez.

Infine Pozzecco parla del pubblico e chiude con un aneddoto su Valentino Rossi, uno dei tanti vip presenti come anche Pecco Bagnania, fresco campione del mondo MotoGP con la Ducati, e Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto: "La gente di Pesaro è spettacolare, ci hanno accolto in modo emozionante. Era anche tanto che non vedevo Valentino Rossi, l’ultima volta ci frustavamo con le rose". Gli Azzurri lunedì alle 16, ora italiana, giocheranno a Tbilisi contro la Georgia che ha vinto in Islanda con 26 punti e 11 rimbalzi di virtussino Toko Shengelia, e ora nel girone L la Spagna comanda con 13 punti davanti ai 12 dell'Italia e agli 11 di Georgia e Islanda (al Mondiale vanno le prime tre).

