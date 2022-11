Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging della sfida tra Italia e Spagna, primo match di questa finestra di qualificazione al Mondiali 2023, valida per il girone L. Gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco e le Furie Rosse di Sergio Scariolo comandano il girone con 11 punti davanti all'Islanda con 10 della Georgia con 9: con due successi gli Azzurri sarebbero matematicamente qualificati per la World Cup in Giappone, Indonesia e Filippine, viceversa bisognerà attendere le ultime due gare di febbraio. Si qualificano le prime tre squadre classificate.

Nico Mannion in azione nell'amichevole tra Italia e Francia, agosto 2022 Credit Foto Getty Images

Il LIVE-Blogging della partita

Inni nazionali eseguiti: prima quello della Spagna di Sergio Scariolo, poi l'inno di Mameli per l'Italia di Gianmarco Pozzecco, molto teso con tutto il suo staff al completo.

Grande cornice di pubblico alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, c'è il tutto esaurito. Tra i vip in tribuna l'ex campione del mondo di MotoGP Valentino Rossi, il fresco campione con la Ducati Pecco Bagnaia, il campione olimpico del salto in alto Gimbo Tamberi e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

È lunga la rivalità tra Italia e Spagna. Iniziata nel 1950 a Nizza proprio nelle qualificazioni al Mondiale, è proseguita negli anni fino alla 66esima sfida dell’11 novembre prossimo. In totale, 40 vittorie italiane e 25 spagnole, per quella che ad oggi è la quarta sfida più giocata dagli Azzurri dal 1926 dopo quelle contro Francia (101), Germania (68) e Grecia (66).

Alle 21 la palla a due tra Italia e Spagna alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, terzo match della seconda fase delle qualiicazioni alla World Cup FIBA 2023 (LIVE su RaiDue, Sky Sport e Eleven Sports).

Pozzecco: "Da underdog l'Italia si esalta, come ad Atene 2004"

