Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging della sfida tra Italia e Georgia, secondo e ultimo match di questa finestra di qualificazione al Mondiali 2023, valida per il girone L. Gli azzurri di Pozzecco sono appaiati al comando insieme alla Spagna con 9 punti (4-1 di record), dietro ci sono Islanda e Georgia con 8 (3-2). La nazionale del ct greco Ilias Zouros, che lo scorso 4 luglio aveva sconfitto proprio la Spagna per 82-76 nell'ultima gara della prima fase, viene dal successo casalingo per 77-66 contro l'Olanda, ma ha perso la stella Toko Shengelia per un brutto infortunio alla spalla (si parla di operazione e 2-3 mesi di stop). Sarà l'ultima partita prima della finestra di novembre (l'11 con la Spagna, il 14 in Georgia), soprattutto l'ultima gara prima del via di Eurobasket.

43-38 A FINE SECONDO QUARTO

Intervallo a Brescia ed è +5 Italia sulla Georgia dopo 20' di basket. Azzurri partiti male in avvio e a inizio secondo quarto, ma poi avanti e pure a +8 come massimo vantaggio. Sugli scudi Fontecchio, già a 17 punti, e Spissu, 10, seguono Melli con 8 e Mannion con 6 punti. Per la Georgia 6 punti di McFadden e Bitadze, e 5 a testa di Jintcharadze e Tsintsadze.

42-34 al 19' - Bomba di Mannion, +8

Con la Georgia in palese difficoltà offensiva, l'Italia prova una mini fuga. L'ultimo bersaglio è di Nico Mannion che ubriaca di finte Bitadze e poi gli stampa in faccia la bomba del +8. Un minuto all'intervallo a Brescia.

39-33 al 17' - Azzurri ora più in controllo

Anche qualche giocata per scaldare il pubblico del PalaLeonessa: una di queste la schiacciatona a due mani di Melli dopo un rimbalzo offensivo! Poi Fontecchio si guadagna e trasforma tre liberi per il nuovo +6.

31-30 al 14' - Reazione Italia e sorpasso

E' bastata la scossa partita dalla difesa e gli azzurri rispondono: 6-0 con la schiacciata a due mani di Fontecchio mangiandosi la linea di fondo, poi dopo il recupero è Spissu a mettere la bomba in transizione per il sorpasso e il timeout conseguente di Zouros. Sono 20 punti in coppia per Spissu e Fontecchio.

25-30 al 13' - La Georgia riparte forte, 11-0

Come in avvio di gara, anche all'inizio del secondo periodo l'Italia è ferma e la Georgia ne approfitta per banchettare in difesa - stoppatona di Bitadze -, e in attacco, con i canestri di Sanadze, Tsintsadze, la tripla di Jintcharadze, e ancora Bitadze da sotto e la schiacciata di Bekauri. Pozzecco non chiama timeout nonostante l'11-0 di break che spedisce gli azzurri a -5.

25-19 A FINE PRIMO QUARTO

Tripla di Mannion e stoppata di Gallinari a Butadze! L'Italia finisce il primo periodo con le marce alte dopo un avvio poco brillante. La Georgia fatica senza Shengelia, soprattutto a creare attacco contro la difesa schierata. Già in palla Fontecchio, 9 punti, bene Spissu, 6, e Melli, 5 (5-11 da tre degli azzurri); per la Georgia 6 di McFadden.

22-18 al 9' - Italia col naso avanti

Ora è la squadra di Pozzecco a fare gara di testa sul +4 grazie ai canestri di Melli dalla media e di Gallinari in avvicinamento sfruttando il miss-match. Per la Georgia la tripla di McFadden è ossigeno in un momento difficile. Dentro anche Mannion e Ricci, eccellenti sia ad Amburgo, sia a Riga.

15-15 al 6' - Triple di Fontecchio

La Georgia non molla e colpisce dall'arco con McFadden, ma gli azzurri ormai si sono sbloccati e Fontecchio prende fuoco. Il futuro giocatore di Utah prende la mira con tre pliberi, poi insacca due bombe siderali per la parità. Nel frattempo, spazio e boato per Danilo Gallinari.

6-7 al 4' - Spissu suona la carica

L'Italia si sveglia grazie a Marco Spissu! Due triple dell'ex playmaker di Kazan rimettono gli azzurri in linea di galleggiamento sul -1, soprattutto sbloccano in termini di fiducia.

0-7 al 2' - Parte forte la Georgia, timeout Poz

Nemmeno due minuti di gioco a Brescia e il ct Pozzecco deve già fermare la partita perchè la Georgia, pur senza Shengelia, comanda 7-0! Il tap-in di Mamukelashvili, la tripla di Tsintsadze e la schiacciata in alley-oop di Shermadini lanciano gli ospiti.

Inizia la partita

I quintetti: Italia con lo starting five confermato, in completo blu, Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara e Melli. Georgia, in divisa bianca, con McFadden, Tsintsadze, Mamukelashvili, Bitadze e Shermadini.

I precedenti contro la Georgia: 10 partite giocate (10 vinte). 2 partite giocate nelle Qualificazioni all’Europeo (2 vinte). La prima: Qualificazione Campionato Europeo, 28 febbraio 1998 (Siena), Italia-Georgia 90-43. L’ultima: Campionato Europeo, 6 settembre 2017 (Tel Aviv, Israele), Italia-Georgia 71-69. La vittoria più larga: Amichevole, 6 giugno 2005 (Bormio), Italia-Georgia 112-48 (64)

Alle 20.30 la palla a due tra Italia e Georgia al PalaLeonessa di Brescia, secondo match della seconda fase delle qualiicazioni alla World Cup FIBA 2023 (LIVE su Sky Sport e Eleven Sports).

