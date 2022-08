Dopo la vittoria in rimonta contro l'Ucraina a Riga , l'sabato alle 20.30 scenderà in campo al PalaLeonessa diper affrontare lanel secondo e ultimo match di questa finestra di, valida per il girone L. Gli azzurri di Pozzecco sono appaiati al comando insieme allacon 9 punti (4-1 di record), dietro ci sonocon 8 (3-2). La nazionale del ct greco, che lo scorso 4 luglio aveva sconfitto proprio lapernell'ultima gara della prima fase, viene dal successo casalingo percontro l', ma ha perso la stellaper un brutto infortunio alla spalla (si parla di operazione e 2-3 mesi di stop).

Sarà l'ultima partita prima della finestra di novembre (l'11 con la Spagna, il 14 in Georgia), soprattutto l'ultima gara prima del via di gli azzurri di Pozzecco vorranno fare il bis per ripagare i tifosi di Brescia e arrivare al meglio alla partita con l', anche se lanon va sottovalutata al netto dell'assenza didata la presenza del veterano, dell'esterno naturalizzatoe dei giovani, entrambi in