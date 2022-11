Italia e Spagna valido per le qualificazioni ai Mondiali, a tenere banco sono le polemiche in casa azzurra dopo le sfuriate a mezzo stampa di Gianni Petrucci e Gianmarco Pozzecco. Il ct, parlando alla Gazzetta dello Sport, sottolinea per l'ennesima volta l'impossibilità di Tutti vorrebbero rivedere i 12 giocatori che hanno emozionato all’Europeo ma in questo sistema non è possibile. Io non posso più tacere. Impazzisco pensando che i miei ragazzi non possono giocare ancora insieme". Nel giorno del big match di Pesaro travalido per le, a tenere banco sono le polemiche in casa azzurra dopo le sfuriate a mezzo stampa di. Il ct, parlando alla Gazzetta dello Sport, sottolinea per l'ennesima volta l'impossibilità di avere a disposizione i migliori, impegnati in NBA o in Eurolega : "".

Il Poz attacca poi i club, nemmeno troppo velatamente: "Quando ho assunto questo incarico non avrei mai immaginato di trovare così tante difficoltà con le società per la gestione dei loro giocatori. E con i miei colleghi finora non sono riuscito a stabilire un vero contatto, lo vorrei ma bisogna che anche gli altri lo vogliano. La verità è che c’è più altruismo tra i giocatori che non tra presidenti, dirigenti e allenatori. Molti di questi sono troppo focalizzati su sé stessi. Continuando a coltivare il proprio orticello non si crescerà mai. Non c’è una visione d’insieme".

Ho chiamato 18 giocatori e 6 li ho dovuto mandare a casa quando ne sono arrivati altri. Preparare così una partita è complicato perché non puoi sapere come giocherà la tua squadra. Se batteremo la Spagna molti penseranno che ho parlato bene, se perderemo che ho rotto le scatole. Ma non c’è problema: alla peggio sarà solo colpa mia". E il paragone col calcio, con la solita critica all'Eurolega: "Nel calcio si ferma tutto il pianeta quando c’è il mondiale; nel basket nessuno si ferma e si dà tutta la colpa alle finestre Fiba ma per una settimana potrebbe fermarsi anche l’Eurolega". Il ct azzurro, in carica dallo scorso giugno, sottolinea le difficoltà nel preparare la partita con la Spagna : "". E il paragone col, con la solita critica all': "".

Il pensiero di Gianni Petrucci

Sulle pagine del Corriere dello Sport ha parlato ha rincarato la dose il presidente federale Gianni Petrucci: "Siamo l’unica nazione al mondo che nel basket non può schierare la migliore formazione possibile. Un’assurdità. Questo deriva dalla cultura dei nostri dirigenti sportivi, i quali ritengono che un organismo privato sia più importante della Nazionale; quando invece si è visto ciò che muove l’Italia. Perché nella pallavolo questo non accade?".

Chiosa del Poz su Paolo Banchero

Pozzecco risponde infine sul tema Paolo Banchero, Petrucci e il general manager Salvatore Trainotti parleranno a breve per convincerlo a vestire la maglia della Nazionale: "Andrò a trovarlo a Orlando i primi di dicembre col Presidente Petrucci e il digì Trainotti. Saranno 4 giorni intensi, se necessario andrò a dormire a casa sua. Lo seguo, di lui mi colpisce la capacità di mescolare al meglio disciplina, umiltà e autostima". Oltre alle polemiche,risponde infine sul tema la stella degli Orlando Magic con passaporto italiano con cui proprio il ct,e il general managerparleranno a breve per convincerlo a vestire la maglia della: "".

