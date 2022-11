Paesi Bassi, Ucraina e Georgia, e i quarti di finale di Eurobasket, torna in campo la Nazionale di Gianmarco Pozzecco per due impegni importanti nel cammino delle Qualificazioni ai Mondiali 2023. Gli Azzurri sfideranno prima la Spagna , venerdì alle 21 a Pesaro, e poi la Georgia a Tbilisi domenica alle 16, ora italiana. L'Italia e le Furie Rosse comandano il girone con 11 punti davanti all'Islanda con 10 della Georgia con 9: con due successi gli Azzurri sarebbero matematicamente qualificati per la World Cup in Giappone, Indonesia e Filippine, viceversa bisognerà attendere le ultime due gare di febbraio. Si qualificano le prime tre squadre classificate. Dopo le tre vittorie consecutive della scorsa estate con, e i quarti di finale di, torna in campo ladiper due impegni importanti nel cammino delle. Gli Azzurri sfideranno prima la campione del Mondo e d'Europa di Sergio Scariolo , venerdì alle 21 a Pesaro, e poi laa Tbilisi domenica alle 16, ora italiana. L'e lecomandano il girone con 11 punti davanti all'con 10 dellacon 9: con due successi gli Azzurri sarebbero matematicamente qualificati per lain Giappone, Indonesia e Filippine, viceversa bisognerà attendere le ultime due gare di febbraio. Si qualificano le prime tre squadre classificate.

Pozzecco : non ci sarà Diego Flaccadori, infortunatosi nella sfida fra Verona e Trento, e al suo posto ci sarà l'idolo di casa Davide Moretti, di Pesaro. Ai 12 già presenti al raduno si aggregheranno Niccolò Mannion, Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola il 10 novembre, il giorno seguente Il ct ha a dispozione 18 giocatori : non ci sarà, infortunatosi nella sfida fra Verona e Trento, e al suo posto ci sarà l'idolo di casa, di Pesaro. Ai 12 già presenti al raduno si aggregheranno Niccolò Mannion, Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola il 10 novembre, il giorno seguente il derby di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna

È lunga la rivalità tra Italia e Spagna. Iniziata nel 1950 a Nizza proprio nelle qualificazioni al Mondiale, è proseguita negli anni fino alla 66esima sfida dell’11 novembre prossimo. In totale, 40 vittorie italiane e 25 spagnole, per quella che ad oggi è la quarta sfida più giocata dagli Azzurri dal 1926 dopo quelle contro Francia (101), Germania (68) e Grecia (66).

Italia - Spagna: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Spagna, terza gara degli Azzurri nel gruppo L delle qualificazioni ai Mondiali del 2023 in Asia, si giocherà venerdì 11 novembre, alle ore 21:00, sul parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro. La sfida sarà visibile in TV su RaiDue (commento di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol) e Sky Sport Arena (telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina), mentre in LIVE-Streaming su NOW TV ed ELEVEN Sports (commento di Matteo Gandini e Paolo Lepore). Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dell'incontro e commenti post-gara.

Il calendario dell'Italia

24 agosto

Georgia-Paesi Bassi 77-66

Ucraina-Italia 89-97

Spagna-Islanda 87-57

27 agosto

Paesi Bassi-Spagna 64-86

Italia-Georgia 91-84

Islanda-Ucraina 91-88 d1ts

11 novembre

Ucraina-Islanda (ore 15.00)

Islanda-Georgia (ore 20.00)

Italia-Spagna (21.00)

14 novembre

Ucraina-Islanda (ore 15.00)

Georgia-Italia (ore 16.00)

Spagna-Paesi Bassi (20.30)

23 febbraio

Islanda-Spagna

Paesi Bassi-Georgia

Italia-Ucraina

26 febbraio

Ucraina-Paesi Bassi

Georgia-Islanda

Spagna-Italia

La classifica del girone L

Spagna 11 (5/1)

Italia 11 (5/1)

Islanda 10 (4/2)

Georgia 9 (3/3)

Ucraina 7 (1/5)

Paesi Bassi 6 (0/6)

I convocati dell'Italia

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Dolomiti Energia Trentino)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Unahotels Reggio Emilia)

#35 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Germani Brescia)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

