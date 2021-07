Nicolò Melli a 6 anni di distanza dalla sua prima esperienza in biancorosso ma, per farlo, saluterà Zach LeDay, uomo-spogliatoio straordinario e una delle sorprese più liete della scorsa stagione assieme a Shavon Shields e Kevin Punter, già partito di sua volontà Una separazione dolorosa per raggiungere l'obiettivo più ambito. Milano è pronta a riaccoglierea 6 anni di distanza dalla sua prima esperienza in biancorosso ma, per farlo, saluterà, uomo-spogliatoio straordinario e una delle sorprese più liete della scorsa stagione assieme a, già partito di sua volontà per monetizzare con un contratto faraonico al Partizan Belgrado di coach Zeljko Obradovic.

L'Olimpia si è avvalsa dell'opzione per uscire dall'accordo 1+1 firmato da LeDay la scorsa estate, terminando così il rapporto dopo una sola stagione in cui il prodotto di Virginia Tech ha viaggiato a 14.6 punti e 5.9 rimbalzi in campionato e a 10.0+4.5 in Eurolega. La notizia, appresa con incredulità sui social da compagni ed ex (Malcolm Delaney e Michael Roll su tutti) ha trovato presto spiegazione con l'ufficialità ormai in arrivo della firma di Nicolò Melli, pronto a rimettersi in gioco con la squadra che lo ha lanciato sul palcoscenico internazionale dopo due anni a singhiozzo in NBA tra New Orleans e Dallas. Il ritorno di Nik è sempre stata una priorità nel mercato di Milano sin dall'arrivo di coach Ettore Messina sulla panchina, ora pronta a concretizzarsi dopo un lunghissimo corteggiamento come successo per Gigi Datome nell'estate 2020.

Serie A Kevin Punter lascia Milano, biennale ricchissimo col Partizan 03/07/2021 A 09:12

Datome-Melli già vista in una delle migliori versioni del Fenerbahçe di coach Obradovic, si consuma anche un'enorme rivoluzione nel front-court per l'Olimpia, reparto che aveva mostrato le lacune più importanti nella passata stagione. Al fianco del confermatissimo Kyle Hines, ci saranno Mentre si riforma così la grande coppia azzurragià vista in una delle migliori versioni del Fenerbahçe di coach Obradovic, si consuma anche un'enorme rivoluzione nel front-court per l'Olimpia, reparto che aveva mostrato le lacune più importanti nella passata stagione. Al fianco del, ci saranno i nuovi arrivati Dinos Mitoglou Pippo Ricci (ancora in attesa di ufficialità) e Nicolò Melli, per una chimica potenzialmente migliore della Milano semifinalista in Eurolega ma ancora tutta da affinare.

Serie A Milano, ufficiale la firma di Jerian Grant con contratto biennale 01/07/2021 A 13:00