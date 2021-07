Dopo aver confermato(a cifre ribassate) e Kyle Weems , ancheresta nel progetto delladi coach Sergio Scariolo. Il big-man statunitense ha firmato un'estensione contrattuale per, meritata per l'ottima annata appena conclusa, con grossi miglioramenti tattici e mentali mostrati sia in campionato (9.1 punti e 4.3 rimbalzi) che soprattutto in Eurocup, dove ha fatto registrare le cifre migliori della sua carriera (9.8 punti e 4.6 rimbalzi).