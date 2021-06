Awudu Abass, è arrivata l'ufficialità del prolungamento contrattuale per Kyle Weems. La Virtus si può migliorare, ma è anche necessario lavorare in continuità rispetto all'ultima stagione. Sergio Scariolo aveva disegnato così il quadro estivo in fase di presentazione e, dopo la conferma con riduzione dell'ingaggio di, è arrivata l'ufficialità del prolungamento contrattuale per

Marco Belinelli, Alessandro Pajola, Amedeo Tessitori, Amar Alibegovic e il già citato Awudu Abass, mentre si avvicinano le conferme anche di Vince Hunter e Milos Teodosic, che ha tempo fino al 10 luglio per esercitare la clausola di escape per una squadra di Eurolega. L'ala statunitense, grande protagonista della finale-scudetto vinta per 4-0 sull'Olimpia Milano (15.7 punti di media nelle LBA Finals), ha firmato per altri due anni dando così forma a quello che dovrebbe costituire lo "zoccolo duro" bianconero nella prossima stagione: oltre a Weems, sono sotto contrattoe il già citato, mentre si avvicinano le conferme anche di, che ha tempo fino al 10 luglio per esercitare la clausola diper una squadra di Eurolega.

Giampaolo Ricci, Julian Gamble, Stefan Markovic e Josh Adams. Le priorità del mercato virano, dunque, sulla ricerca di un esterno con punti nelle mani, un 4 con tiro da fuori e un centro di qualità e quantità. In partenza diretto a Milano al termine del torneo preolimpico di Belgrado , così come. Le priorità del mercato virano, dunque, sulla ricerca di un esterno con punti nelle mani, un 4 con tiro da fuori e un centro di qualità e quantità.

"Io e la mia famiglia siamo davvero emozionati - le parole di Weems al momento del rinnovo -. Ringrazio la proprietà ed il club. Ci siamo trovati molto bene a Bologna ed è un onore poter trascorrere altri due anni in questa società e poter giocare di nuovo davanti ai nostri meravigliosi tifosi. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, di conoscere coach Sergio Scariolo, che ho visto allenare la nazionale spagnola per molto tempo, lo staff, e di lottare insieme ai miei compagni di squadra".

