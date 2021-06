È un weekend di rumors di mercato importanti in casa Virtus Bologna. Il nodo principale è legato al destino di Milos Teodosic. Il Mago serbo ha ancora un anno di contratto con i campioni d'Italia, ma può liberarsi attraverso una clausola di uscita per una squadra di Eurolega esercitabile entro il 10 luglio. A due settimane dalla dead-line, le voci si inseguono, e l'ultima, riportata dal Resto del Carlino, parlerebbe di un interessamento dell'Anadolu Efes Istanbul, campione in carica, destinato a perdere Vasilije Micic in NBA. Una seconda possibilità sarebbe il CSKA Mosca, ma l'idea di un revival non parrebbe stuzzicare più di tanto le fantasie del giocatore.

E, nonostante la smentita di coach Ergin Ataman, potrebbero essere proprio i dubbi legati alla permanenza di Teodosic ad aver acceso l'ultimo rumor in entrata per le Vu Nere. Secondo quanto riportato dall'edizione locale della Repubblica, Bologna sarebbe interessata a Jerian Grant, playmaker statunitense classe 1992, reduce da una stagione in Grecia, con il Promitheas Patrasso, assieme al fratello maggiore Jerai (il fratello minore, Jeriant, è stato invece in lizza per il premio di Most Improved Player con la maglia dei Detroit Pistons). Jerian, alla sua prima esperienza europea dopo cinque anni in NBA tra New York, Chicago, Orlando, Washington e Houston, ha raggiunto le semifinali playoff, perse 3-1 contro l'AEK Atene, facendo registrare 14.8 punti, 6.9 assist e 4.2 rimbalzi con il 38.5% dall'arco.

le conferme di Kyle Weems e Awudu Abass, come riportato dall'edizione odierna del Resto del Carlino. Il primo, in scadenza, ha chiuso il campionato in crescita, Sul fronte dei rinnovi, invece, sembrano vicinecome riportato dall'edizione odierna del Resto del Carlino. Il primo, in scadenza, ha chiuso il campionato in crescita, disputando un'ottima serie di finali contro Milano , mentre Abass, cercato fortemente anche dalla Germani Brescia, avrebbe accettato un adeguamento contrattuale a cifre più basse rispetto a quelle negoziate lo scorso anno, quando arrivò a Bologna proprio dalla Leonessa.

