Seconda vittoria di fila per l'Allianz Trieste che, dopo il weekend senza gare per il rinvio della gara contro Varese (12 positivi al Covid fra i lombardi, ndr), si impone con merito 78-69 contro la Unahotels Reggio Emilia nel recupero della 7a giornata di Serie A. Si tratta dal quinto successo per la formazione di Eugenio Dalmasson che sale a 10 punti, a -2 dalla Reggiana, e resta in corsa per un posto alle Final Eight di Coppa Italia, avendo anche un'altra partita da recuperare, quella con Varese di cui sopra. I giuliani si godono l'ottima prova di Henry, 15 punti, l'altrettanto grande prestazione di Juan Fernandez, 10 punti con 10 assist (in poco più di due quarti), e i 10 anche di Delia e Doyle, pur con un pessimo 6 su 30 da tre. Bene anche Daniele Cavaliero, 6 punti, che festeggia al meglio il traguardo delle 600 presenze in Serie A, primo assoluto fra i giocatori in attività, lui che ha esordito nell'ottobre del 1999 sempre con Trieste. Per la Unahotels si tratta del terzo ko di fila, non basta una bella rimonta nel terzo periodo e le prove di Kyzlink, 21 punti, Bostic, 20, ed Elegar, 17, gli unici in doppia cifra nella formazione di Martino.