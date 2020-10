Milano tornerà in campo in occasione della sesta giornata di campionato, in programma domenica 1° novembre alle ore 17.30: l'Olimpia affronterà la Dolomiti Energia Trentino, che a sua volta ha comunicato la positività di cinque elementi del Gruppo Squadra in seguito ai tamponi effettuati in vista della trasferta di Eurocup di mercoledì contro l'Herbalife Gran Canaria.