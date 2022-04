Petar Skansi, lo storico allenatore che portò la Benetton Treviso al suo primo Scudetto, nel 1992. Il mondo del basket piange

A 78 anni, si spegne il tecnico croato, che era stato giocatore di buon livello ma soprattutto tecnico vincente, ricordato in Italia appunto per quella storica impresa. Come tecnico, taglò un altro traguardo importante: fu il ct che portò la sua Croazia alla medaglia d’argento olimpica a Barcellona, sempre nel 1992.

Inizialmente pallanuotista, scelse poi la pallacanestro e in Italia giocò anche a Pesaro.

