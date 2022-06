Segafredo Virtus Bologna e AX Armani Exchange Milano (diretta su Eurosport 2 HD e Discovery Plus). La Virtus è campione d'Italia in carica dopo il 4-0 della finale 2021 contro l'Olimpia e ha vinto due dei tre confronti stagionali: 90-84 nella finale di Supercoppa alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno e nel match di ritorno in campionato alla Segafredo Arena, 83-65; la squadra di Ettore Messina ha vinto la gara d'andata in campionato, 102-99 in overtime lo scorso 5 gennaio, una sfida bellissima. Mercoledì 8 giugno alle ore 21 si alza il sipario sulla serie finale che assegna lo Scudetto 2022 fra(diretta su Eurosport 2 HD e Discovery Plus). Laè campione d'Italia in carica dopo il 4-0 della finale 2021 contro l'Olimpia e ha vinto due dei tre confronti stagionali:nella finale dialla Unipol Arena di Casalecchio di Reno e nel match di ritorno in campionato alla Segafredo Arena,; la squadra diha vinto la gara d'andata in campionato,lo scorso 5 gennaio, una sfida bellissima.

In regular season sono andate di pari passo, hanno chiuso imbattute in casa, e poi nei playoff hanno atto percorso netto, chiudendo 3-0 le due serie giocate nei quarti e in semifinale

Jaiteh e Hines, scontro fra giganti in Virtus Bologna-Olimpia Milano Credit Foto Getty Images

La stagione

VIRTUS BOLOGNA 52 PTI, 26-4 | → ultima sconfitta: il 6 maggio, recupero a Sassari | PLAYOFF: 6-0

Casa: 15-0 (unica imbattuta con Milano); Fuori: 11-4

MILANO 48 PTI, 24-6 | → ultima sconfitta: il 4 maggio, recupero a Treviso | PLAYOFF: 6-0

Casa: 15-0 (unica imbattuta con la Virtus); Fuori: 9-6

Virtus Bologna-Olimpia Milano, i numeri di una sfida infinita

Statistiche offensive

Milano è passata dall'essere il quinto al Segafredo invece è passata da 89 a 79 di media, dal primo posto su sedici al quarto su otto in post season: una diminuzione legata anche al calo di ritmo di gioco, visto che la squadra di Scariolo è passata da 77 a 72 possessi a partita (Milano scesa da 71 a 69, ndr). Inversione di rotta nei playoff rispetto alla regular season per le due squadre:è passata dall'essere il quinto al miglior attacco, viaggiando a quasi 90 punti di media e non segnando mai meno di 87 (gara 3 a Sassari, ndr). Lainvece è passata da 89 a 79 di media, dal primo posto su sedici al quarto su otto in: una diminuzione legata anche al calo di ritmo di gioco, visto che la squadra diè passata da 77 a 72a partita (Milano scesa da 71 a 69, ndr).

La squadra di Ettore Messina nei playoff è anche prima per percentuale da due e da tre, leadership strappati alla Virtus che comandava in stagione regolare. L'Olimpia è quella che tira di più e meglio dall'arco nei playoff: viaggia sempre a 28 conclusioni di media ma è passata dal 37% al 41%. Impressionano anche il 63% da due e l'80% ai liberi pur su un numero sempre basso di tentativi in lunetta, 15 (18 conclusioni col 68% per Bologna).

Milos Teodosic spacca la partita: parziale in solitaria di 8-0

Da non sottovalutare anche l'aspetto degli assist: Milano ha superato Bologna in questi playoff, quasi 23 di media contro 20, dopo che in regular season il rapporto era 23 a 18 per la Virtus. La squadra di Scariolo viaggia comunque col 71% di canestri assistiti ma l'Olimpia è salita dal 61% al 69%, segno che la palla gira di più e meglio dentro un attacco più fluido, anche per il maggior utilizzo del Chacho Rodriguez.

Infine le palle perse: restano un tallone d'Achille per la Segafredo, sempre oltre le 13 fra regular season e playoff (la peggiore o quasi), mentre l'AX Armani Exchange le ha ridotte da 11 a 10, un dato che certamente fa ben sperare il coaching staff capeggiato da Messina.

Regular season

Milano: 56% dell'attacco tiri da due, 14a; 44% da tre, 2a

Virtus: 67% dell'attacco tiri da due, 1a; 33% da tre, 13a

Post season

Milano: 54% dell'attacco tiri da due, 8a; 46% da tre, 1a

Virtus: 61% dell'attacco tiri da due, 1a; 39% da tre, 8a

Statistiche difensive

Virtus Bologna . La squadra di Scariolo ha concesso meno di 66 punti di media a Pesaro e Tortona (il massimo contro la Vuelle in gara 1, 76, ndr), scendendo nettamente rispetto ai 79 della regular season: si è confermata la migliore contro il tiro da tre (dal 33% al 30%) ed è diventata la prima anche nel tiro da due davanti proprio a Milano, 43% contro 47%. L'inversione si verifica anche nell'altra metà campo, in difesa, dove la è diventata nettamente la migliore per punti e percentuali al tiro concesse . La squadra diha concesso meno di 66 punti di media a(il massimo contro la Vuelle in gara 1, 76, ndr), scendendo nettamente rispetto ai 79 della regular season: si è confermata la migliore contro il tiro da tre (dal 33% al 30%) ed è diventata la prima anche nel tiro da due davanti proprio a, 43% contro 47%.

L'Olimpia viaggia sugli stessi numeri, sia per punti che per rimbalzi, che per assist concessi, mentre è diventata più efficace lei pure contro il tiro da tre, passando dal 37% al 31% degli avversari. Da notare che la Segafredo concede quasi 3 assist in meglio agli avversari e forza due palle perse in più, segno che quella difesa è diventata più fisica e aggressiva, e inevitabilmente la presenza di Shengelia e Hackett incide (anche i recuperi, da 7.2 a 8.5, lo evidenziano).

Dentro l'area e nei pressi del ferro l'AX Armani Exchange è impareggiabile in questi playoff: è passata da 2.3 a 3.7 stoppate a partita, e la presenza di Kyle Hines, miglior difensore di Eurolega, incide. Viaggia a 1.8 di media, 11 complessive, senza contare la presenza pure di Biligha e Bentil, più incisivi dei pari ruolo bolognesi, almeno per le statistiche.

Kyle Hines è un muro: stoppata marmorea su Strautins

Numeri individuali

Virtus Bologna e Milano sono due corazzate zeppe di campioni e guidate da due allenatori eccezionali come Sergio Scariolo e Ettore Messina. I numeri confermano l'incredibile potenziale dei due roster, forse quello della Segafredo è più lungo e più fisico vista la presenza, fra gli altri, di Shengelia e Jaiteh (il francese quello con la valutazione più alta nei playoff fra le due squadre), anche se Milano si presenta col migliore stoppatore, Hines, e due assolute garanzie in lunetta, il Chacho Rodriguez e Datome. Di seguito alcuni indicatori in questi playoff estrapolati dalle due squadre:

Shavon Shields è il più utilizzato (24.7 minuti, davanti a Hines, 23.7, e a Weems, 23.5) e il secondo miglior marcatore (13.3 punti di media). Il primo è Milos Teodosic a 14 di media.

(24.7 minuti, davanti a Hines, 23.7, e a Weems, 23.5) e il secondo miglior (13.3 punti di media). Il primo è Milos Teodosic a 14 di media. Toko Shengelia è il giocatore che tenta più tiri da due , 7.8 (58%), Mam Jaiteh quello con la percentuale più alta, 77% su 6.5 tentativi (segue Hines col 76% su 4.2 tiri).

, 7.8 (58%), Mam Jaiteh quello con la più alta, 77% su 6.5 tentativi (segue Hines col 76% su 4.2 tiri). Milos Teodosic è quello che tira di più e meglio da tre , 6 tentativi di media col 61% (11 su 18); seguono Marco Belinelli con 5.5 tiri (39%), Sergio Rodriguez (53%) e Datome (39%) con 5 conclusioni a gara.

, 6 tentativi di media col 61% (11 su 18); seguono Marco Belinelli con 5.5 tiri (39%), Sergio Rodriguez (53%) e Datome (39%) con 5 conclusioni a gara. Jaiteh, Shengelia e Belinelli tirano 10.2 liberi a gara (3.7, 3.5 e 3), segue Ben Bentil con 2.8 a partita.

a gara (3.7, 3.5 e 3), segue Ben Bentil con 2.8 a partita. Gigi Datome e Sergio Rodriguez si presentano alla finale senza errori ai liberi , 13 su 13 e 9 su 9.

, 13 su 13 e 9 su 9. Teodosic e Rodriguez hanno 5.3 assist a testa, seguono Pajola e Hall con 3.7 a gara (doppia coppia).

a testa, seguono Pajola e Hall con 3.7 a gara (doppia coppia). Milos Teodosic viaggia a 3.7 perse a gara, segue Shengelia a 2.3, poi Rodriguez a 1.8.

a gara, segue Shengelia a 2.3, poi Rodriguez a 1.8. Kyle Hines è il miglior stoppatore a 1.8 di media, 11 complessive in 6 gare, poi Biligha a 0.7 e Sampson a 0.6.

a 1.8 di media, 11 complessive in 6 gare, poi Biligha a 0.7 e Sampson a 0.6. Jaiteh è il giocatore che entra in finale con la valutazione più alta, 16.8, seguito da Teodosic, 16.7, e Rodriguez, 16.

più alta, 16.8, seguito da Teodosic, 16.7, e Rodriguez, 16. Teodosic è quello col plus-minus più alto, 15.7, poi ci sono Hall, 12.7, Shengelia, 12, e Shields, 11.2.

