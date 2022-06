Virtus Segafredo Bologna e AX Armani Exchange Milano a sfidersi nella serie finale Scudetto di Serie A al meglio delle 7 partite. In semifinale Ancora loro, sempre loro: come dodici mesi fa saranno di nuovoa sfidersi nella serie finale Scudetto di Serie A al meglio delle 7 partite. In semifinale la Segafredo ha eliminato 3-0 la Bertram Yachts Tortona dopo aver rischiato di perdere gara 1 in casa, mentre l'Olimpia ha dominato 3-0 il confronto con il Banco di Sardegna , rischiando qualcosa soltanto in una gara 2 al Forum vinta in rimonta.

2021 fu Bologna ad imporsi con un secco 4-0 e la Virtus è ancora imbattuta da quei playoff, visto che Olimpia, che a sua volta è imbattuta in questa post season, va a caccia del riscatto e confida un po' anche nella cabala, visto che in passato ha sempre trionfato nelle annate "pari" (2014, 2016 e 2018, mentre nel 2020 il campionato fu sospeso per la pandemia). In stagione Bologna ha vinto la finale di Supercoppa a settembre e la sfida di ritorno in campionato, con una Milano a ranghi ridotti, mentre l'Olimpia si è aggiudicata la gara d'andata in regular season dopo un overtime. Nelfuad imporsi con un seccoe laè ancora imbattuta da quei playoff, visto che tiene viva una striscia di 16 successi (10 nel 2021, 6 quest'anno); l', che a sua volta è imbattuta in questa post season, va a caccia del riscatto e confida un po' anche nella cabala, visto che in passato ha sempre(2014, 2016 e 2018, mentre nel 2020 il campionato fu sospeso per la pandemia). In stagioneha vinto la finale dia settembre e la sfida di ritorno in campionato, con unaa ranghi ridotti, mentre l'si è aggiudicata la gara d'andata in regular season dopo un overtime.

Per la squadra allenata da Ettore Messina, arrivato a 74 successi nei playoff, record assoluto, si tratta della 20esima finale scudetto dalla prima edizione dei playoff (1976/77) e i titoli conquistati fino ad ora sono 9 (in totale sono 28), l'ultimo nella stagione 2017/18. Per la Virtus si tratta della 14esima finale in era playoff, con 9 titoli vinti, l'ultimo lo scorso anno, gli stessi di Milano (16 Scudetti complessivi).

Virtus Bologna-Olimpia Milano, i numeri di una sfida infinita

Virtus Segafredo Bologna-AX Armani Exchange Milano: calendario, orari e programmazione della serie finale

Gara 1 - Mercoledì 8 giugno ore 21 a Bologna (Eurosport 2 e Discovery +)

Gara 2 - Venerdì 10 giugno ore 21 a Bologna (Eurosport 2 e Discovery +)

Gara 3 - Domenica 12 giugno ore 20.30 ad Assago (Eurosport 2 e Discovery +)

Gara 4 - Martedì 14 giugno ore 20.30 ad Assago (Eurosport 2 e Discovery +)

* Gara 5 - Giovedì 16 giugno ore 21 a Bologna (Eurosport 2 e Discovery +)

* Gara 6 - Sabato 18 giugno ore 20.30 ad Assago (Eurosport 2 e Discovery +)

* Gara 7 - Lunedì 20 giugno ore 21 a Bologna (Eurosport 2 e Discovery +)

