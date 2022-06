LBA Finals 2021-22 con una prova maiuscola, trascinata ovviamente da un sontuoso Toko Shengelia, autore di supremazia a rimbalzo che l'aveva sospinta in l'equilibrio nella lotta per lo Scudetto è lampante. La sensazione è che le Vu-Nere abbiano più talento diffuso, in un gruppo al cui interno ogni singolo può trovare la prestazione giusta per indirizzare - e non poco - una singola sfida. La Virtus Segafredo Bologna ha riportato in parità (1-1) le2021-22 con una prova maiuscola, trascinata ovviamente da un, autore di 22 punti e 8 rimbalzi , e da una coralità ritrovata dopo qualche passaggio a vuoto nel primo atto della serie. L' AX Armani Exchange Milano stavolta ha invece faticato nel gioco interno (39% da due punti) e nell'imporre quellache l'aveva sospinta in gara-1 . Numeri alla mano,nella lotta per lo Scudetto è lampante. La sensazione è che leabbiano più, in un gruppo al cui interno ogni singolo può trovare la prestazione giusta per indirizzare - e non poco - una singola sfida.

I biancorossi di coach Messina riescono però a compensare i passaggi a vuoti offensivi con la miglior difesa d'Europa, capace di imbrigliare qualsiasi avversario ed estrometterlo per buona parte del match. Entrambe le squadre possono certamente giocare complessivamente meglio, ma è evidente come queste Finali Scudetto siano state decise finora dai dettagli. A differenza di quanto successo nel primo atto della serie, in gara-2 le difese non sempre hanno avuto la meglio sugli attacchi e si è potuta ammirare una pallacanestro più godibile a 360°.

Ad

Shengelia e Teodosic con la ciliegina per la Virtus

Eurolega Olimpia Milano: è fatta per Brandon Davies sotto i tabelloni UN' ORA FA

Fattore Shengelia: semplicemente incontenibile

Costantemente battezzato, finora a ragione (1/5 ieri), dalla difesa biancorossa quando si trova coi piedi oltre l'arco dei 6.75, meravigliosamente letale in tutte le altre situazioni di gioco, almeno in gara-2. Nella prova del lungo georgiano, i 22 punti realizzati rappresentano forse il dato che stupisce di meno. Certo, vicino a canestro Shengelia è un fattore dominante, anche perché la difesa dell'Olimpia Milano se lo perde in più occasioni sui tagli verso il ferro e non riesce a contenerne neppure le penetrazioni in palleggio. Dal post medio-basso, l'ex CSKA spiega poi pallacanestro, con assist perfetti per i tagli dei compagni o ribaltamenti di lato che creano tanto spazio per un potenziale tiro da tre punti. Shengelia ha dominato il secondo atto delle LBA Finals, con una semplicità a tratti disarmante. Il 9/14 da due punti spiega alla perfezione il grande lavoro offensivo dell'ala bianconera, ma nella partita del georgiano ci sono anche 3 stoppate e tanto mestiere in fase di non possesso. Per ora Shengelia sta vincendo il duello tra pariruolo - se di ruoli nel basket vogliamo ancora discernere - con Nicolò Melli, non fosse altro perché il lungo biancorosso, come sempre cattedratico in difesa, fatica a trovare continuità e fiducia al tiro. La differenza in spot 4 potrebbe essere una chiave tattica perdurante in queste Finali Scudetto: Shengelia lo sa bene e non vuole certo smettere di dominare.

Shengelia MVP per la Virtus: segna 22 punti in gara 2

Milano paga diversi problemi in attacco

Al netto dei minuti di completo appannamento offensivo - quattro a inizio 3° quarto e oltre tre durante il 4°, in cui Milano non ha mai segnato un punto, neppure su tiro libero - la sensazione lasciataci da queste prime due sfide è che l'attacco delle Vu-Nere riesca a essere più corale e fluido. L'AX Armani Exchange si affida ovviamente al pick&roll della coppia Rodriguez-Hines, soluzione tattica letale dai tempi del gioco L tra Mike D'Antoni e Dino Meneghin, oggi esasperata ai massimi livelli ma con cognizione di causa. Quando la prima scelta offensiva non dà i frutti sperati, il piano b dei biancorossi è spesso rappresentato da situazioni di isolamento. In gara-2 ciò è stato evidente con le giocate di Gigi Datome e Devon Hall, entrambi a loro modo decisivi finché la squadra di coach Ettore Messina è rimasta in partita. Indubbiamente Milano ha costruito diverse buone triple e, in tal senso, il 7/26 da oltre l'arco è fuorviante, ma la sensazione è che l'attacco biancorosso sia più statico e concentrato nelle mani dei soliti noti, rispetto a quello della Virtus Segafredo Bologna. Diventa così evidente che, quando la difesa non riesce a condizionare totalmente l'attacco avversario, questa Olimpia manca forse dell'alter ego di Kevin Punter: un creatore dal palleggio e in situazioni di gioco rotto. Il "Chacho" può svolgere questo ruolo, ma non per tanti minuti e non su una serie al meglio delle sette partite.

Show di Milano! Hines ricama, Melli vola a schiacciare

Controllo dei rimbalzi e mentalità

controllo dei tabelloni fin dalla palla a due, pagando qualche blackout soltanto nel 3° quarto ma non dazio dal momento che, nonostante i 6 rimbalzi offensivi nel periodo, Milano ha chiuso la frazione con 5/20 dal campo, sprecando sostanzialmente tutti gli extra-possessi così garantitasi. Un ruolo molto importante l'ha svolto Mouhammadou Jaiteh, autore di una doppia-doppia da 11 punti e 10 rimbalzi (5 in attacco) che lascia davvero pochi dubbi sull'importanza dell'MVP di EuroCup nello scacchiere tattico delle Vu-Nere. All'Olimpia stavolta sono mancati anche la mentalità vincente e il sangue freddo della Vecchia Guardia, fattori imprescindibili nel successo dell'8 giugno scorso alla Segafredo Arena, mentre la Virtus si è scrollata di dosso parte di quella pressione che l'aveva così tanto limitata, specie mentalmente, in gara-1. La serie si sposta così a Milano in perfetto equilibrio. Gara-3, domenica 12 giugno 2022, dalle ore 20:30 (LIVE su pivotal-game dal peso specifico notevole. 49-36. Questo il computo totale dei rimbalzi in gara-2 a favore della Virtus Bologna. A differenza di gara-1, la squadra di coach Scariolo ha saputo prendere ilfin dalla palla a due, pagando qualche blackout soltanto nelma non dazio dal momento che, nonostante inel periodo,ha chiuso la frazione con, sprecando sostanzialmente tutti gli extra-possessi così garantitasi. Un ruolo molto importante l'ha svolto, autore di una doppia-doppia da(5 in attacco) che lascia davvero pochi dubbi sull'importanza dell'MVP di EuroCup nello scacchiere tattico delle. All'Olimpia stavolta sono mancati anche lae ildella Vecchia Guardia, fattori imprescindibili nel successo dell'8 giugno scorso alla Segafredo Arena, mentre la Virtus si è scrollata di dosso parte di quellache l'aveva così tanto limitata, specie mentalmente, in gara-1. La serie si sposta così a Milano in perfetto equilibrio., domenica 12 giugno 2022, dalle(LIVE su Discovery+ ed Eurosport 2) potrebbe diventare uno di queidal peso specifico notevole.

Canestrone di Pajola in gara-2: sottomano meraviglioso!

Rivivi Gara-1 delle LBA Finals tra Virtus Bologna e Milano in VOD (Contenuto premium)

Premium Basket Virtus Segafredo Bologna - AX Armani Exchange Milano 02:15:24 Replica

Serie A Virtus Bologna: Ibaka falsa pista, offerta per Jordan Mickey 2 ORE FA