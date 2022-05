I vincitori degli LBA Awards 2022 sono stati annunciati in anteprima durante la trasmissione Basket Zone”, condotta da Andrea Meneghin e Gianluca Gazzoli in onda sul canale DMAX. Le votazioni hanno visto protagonisti i tifosi (che hanno votato on line nella sezione MyLBA del sito e app), i club della Serie A e un panel di giornalisti specializzati. I vincitori degli LBA Awards saranno protagonisti di uno show televisivo che sarà trasmesso su Eurosport 2 e Discovery+ in occasione delle finali scudetto che racconterà il meglio della stagione attraverso le storie personali e sportive di ogni vincitore con clip ed interviste.

Di seguito i vincitori dei premi assegnati per la stagione regolare 2021-22:

MVP UNIPOLSAI : Amedeo Della Valle (Germani Brescia)

: Amedeo Della Valle (Germani Brescia) Miglior Italiano : Amedeo Della Valle (Germani Brescia)

: Amedeo Della Valle (Germani Brescia) Miglior Under22 IBSA : Matteo Spagnolo (Vanoli Basket Cremona)

: Matteo Spagnolo (Vanoli Basket Cremona) Miglior Difensore SNAIPAY : Alessandro Pajola (Virtus Segafredo Bologna)

: Alessandro Pajola (Virtus Segafredo Bologna) Miglior Sesto Uomo : Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna)

: Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna) Giocatore Rivelazione : JP Macura (Bertram Derthona Basket Tortona)

: JP Macura (Bertram Derthona Basket Tortona) Rookie dell’anno UMANA : Nazareth Mitrou-Long (Germani Brescia)

: Nazareth Mitrou-Long (Germani Brescia) Miglior Dirigente : Marco De Benedetto (Germani Brescia)

: Marco De Benedetto (Germani Brescia) Miglior Allenatore: Alessandro Magro (Germani Brescia)

Miglior Quintetto FASTWEB:

Andrea Cinciarini – (UnaHotels Reggio Emilia)

Amedeo Della Valle - (Germani Brescia)

Kyle Weems – (Virtus Segafredo Bologna)

Niccolò Melli – (A|X Armani Exchange Milano)

Tyrique Jones – (Carpegna Prosciutto Pesaro)

A questi premi va aggiunto il premio per il Miglior Progetto Marketing assegnato al club A|XArmani Exchange Olimpia Milano con il progetto “Partnership Sportive”.

La votazione, tra i 6 progetti selezionati da LBA, è stata effettuata dai responsabili marketing degli Sponsor LBA unitamente all’area marketing di Infront, partner di LBA per la gestione dei diritti marketing, sponsorship e digitali.

