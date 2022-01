Giornata importante in Lega Basket Serie A per fare il punto della situazione dopo il weekend di stop a causa del brusco aumento di casi legati alla pandemia da Coronavirus. I club, riunitisi in videoconferenza col presidente Umberto Gandini, hanno deciso di recuperare la 14a giornata di andata, inizialmente in programma il 2 gennaio e rinviata a seguito della emergenza epidemiologica, il prossimo 16 gennaio. Così facendo, ed inserendo nelle prossime due settimane i recuperi delle partite che erano in programma il 26 dicembre scorso, sarà possibile la definizione dei nomi delle 8 partecipanti alla Final Eight di Coppa Italia qualificate appunto alla conclusione del girone d'andata. Il turno in programma il 16 gennaio e valido per la prima di ritorno verrà disputato il 13 aprile.

La situazione al momento

13esima giornata

Brindisi-Pesaro 89-91

Treviso-Brescia 69-94

Milano-Virtus Bologna mercoledì 5 gennaio

Venezia-Napoli mercoledì 5 gennaio

Reggio Emilia-Tortona giovedì 6 gennaio

Cremona-Trieste (entro le prossime due settimane)

Fortitudo Bologna-Sassari (entro le prossime due settimane)

Trento-Varese (entro le prossime due settimane)

14esima giornata (dal 2 al 16 gennaio)

Pesaro-Milano

Sassari-Trento

Napoli-Fortitudo Bologna

Brescia-Brindisi

Virtus Bologna-Treviso

Varese-Venezia

Trieste-Reggio Emilia

Tortona-Cremona

15a giornata (resta il 9 gennaio)

Trento-Venezia

Treviso-Trieste

Milano-Tortona

Reggio Emilia-Virtus Bologna

Cremona-Sassari

Fortitudo Bologna-Varese

Brescia-Pesaro

Brindisi-Napoli

Inoltre, nel meeting coi club, si è affrontato il problema della riduzione della capienza al 35% e dei mancati ristori. Come si legge sul sito della Lega Serie A, "forte è la loro delusione e preoccupazione (dei club) per la decisione assunta dal Governo che ha diminuito al 35% la capienza dei palasport senza alcuna consultazione preventiva, nonostante fossero state già messe in pratica negli impianti della Serie A tutte le ulteriori misure previste per accedervi: dall’obbligo del green pass rafforzato alla introduzione dell’uso delle mascherine Ffp2". "Riduzione di capienza che vuol dire non solo riduzione drastica dei ricavi, ma anche pregiudizio a carico degli sportivi e degli appassionati, privati ancora una volta dello spettacolo all’interno dei palazzetti".

La richiesta del basket italiano alle istituzioni è chiara: "Il ripristino, nel più breve tempo possibile, del precedente limite di capienza del 60% per ridurre, almeno in parte, la persistente penalizzazione dei propri bilanci, già messi a dura prova dalla totale assenza di misure di intervento sia di emergenza - che prevedano immediati ristori per i mancati incassi da botteghino - sia strutturali come la reintroduzione del credito di imposta per le sponsorizzazioni, unica forma di aiuto , seppure indiretto (ma esclusa nel bilancio dello Stato appena approvato per il 2022), insieme ad un rimborso dei costi sanitari sostenuti di difficile ottenimento, concessa finora dal Governo".

