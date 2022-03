10-10), è ormai a tutti gli effetti una potenza nascente del nostro campionato. Eppure, le risposte migliori arrivano dalla panchina. Perché, dopo il classico avvio a ritmo lento con annesso -3 al primo riposo, l'Olimpia ritrova fluidità ed efficacia grazie alla spinta delle seconde linee. Coach Ettore Messina onora la partita, scegliendo di non fare turn-over nonostante la trasferta di Madrid in arrivo (soltanto Malcolm Delaney a riposo tra i big). Altro segnale che la Bertram, nonostante la scivolata al settimo posto in classifica ), è ormai a tutti gli effetti una potenza nascente del nostro campionato. Eppure, le risposte migliori arrivano. Perché, dopo il classico avvio a ritmo lento con annesso -3 al primo riposo, l'Olimpia ritrova fluidità ed efficacia grazie alla spinta delle seconde linee.

Tommaso Baldasso è un fiume in piena. Sguinzagliato molto presto per contingentare i minuti di Sergio Rodriguez, risponde con piglio, garra e una scarica di triple per permettere a Milano di mettere la testa avanti in avvio di secondo periodo. Gli fa eco Davide Alviti, protagonista di una serata di grande personalità, tanto da essere preferito a uno spento Troy Daniels nella ripresa. Chiuderanno entrambi con i rispettivi season-high: 16 per Baldasso, 13 per Alviti. 4/6 dall'arco per il primo, 4/7 per il secondo, numeri determinanti per quell'ottimo 12/29 (41%) con cui l'Olimpia frusta le retine del PalaFerraris. E anche Jerian Grant, infilandosi quasi in sordina nelle pieghe della partita, estrae una prestazione solida e proficua su entrambi i lati del campo: 12 punti per un grasso +24 di plus/minus, il migliore dei suoi.

Ripresa l'inerzia della gara a ridosso della sirena del primo tempo, Milano piazza la spallata decisiva nel terzo periodo, quando i big alzano il livello. Sergio Rodriguez regala lampi di classe dopo un primo tempo in sordina (8 punti, 8 assist). Nik Melli prende possesso dell'area (11+7 rimbalzi). Kyle Hines (7) funge da rollante perfetto per le letture del Chacho. E la difesa, tornata già a mordere nel secondo periodo dopo i 22 punti subiti nei primi dieci minuti, non concede più nulla. Tortona segna solamente 27 punti nella ripresa, sbattendo contro la solidità del sistema di Messina (soltanto 13/31 da due, 42%) e perdendo tutti i punti di riferimento cavalcati nei primi venti minuti.

JP Macura (15), capace di sfornare un arsenale offensivo ancor più ampio e vario di quello visto in una Final Eight giocata da vero MVP mancato. Poi, quando anche l'ex-Cavalier appassisce fra le tenaglie della morsa difensiva biancorossa, Derthona non trova altre armi per contrattaccare. Mike Daum, colpito duro alla prima azione, non entra mai in partita (5 punti, 1/8 al tiro). Chris Wright, rientrato dopo un mese di stop, vive un ottimo approccio ma cala nella ripresa, mancando ancora di ritmo-partita. Bruno Mascolo (0/5) è lontano dal giocatore visto in netta ripresa a febbraio. Tyler Cain frana nel confronto diretto con il front-court esperto dell'Olimpia. E le triple estemporanee di Ariel Filloy (12) e Jamarr Sanders (15) non hanno la forza necessaria per mantenere la Bertram competitiva sul lungo periodo. Milano dilaga fino a toccare il +21 alla metà del quarto periodo e può chiudere in carrozza svuotando la panchina. La Bertram resta in scia finché reggono le magie di(15), capace di sfornare un arsenale offensivo ancor più ampio e vario di quello visto in una Final Eight giocata da vero MVP mancato. Poi, quando anche l'ex-Cavalier appassisce fra le tenaglie della morsa difensiva biancorossa, Derthona non trova altre armi per contrattaccare., colpito duro alla prima azione, non entra mai in partita (5 punti, 1/8 al tiro)., rientrato dopo un mese di stop, vive un ottimo approccio ma cala nella ripresa, mancando ancora di ritmo-partita.(0/5) è lontano dal giocatore visto in netta ripresa a febbraio.frana nel confronto diretto con il front-court esperto dell'Olimpia. E le triple estemporanee di(12) e(15) non hanno la forza necessaria per mantenere la Bertram competitiva sul lungo periodo. Milano dilaga fino a toccare ilalla metà del quarto periodo e può chiudere in carrozza svuotando la panchina. Difeso il primato in classifica , c'è la trasferta di Madrid da preparare.

Bertram Derthona Tortona – AX Armani Exchange Milano 64-81

Tortona : Wright 6, Macura 15, Sanders 15, Daum 5, Cain 4; Filloy 12, Severini 5, Cannon 2, Mascolo. N.e.: Tavernelli, Mortellaro, Tambwe. All.: Ramondino.

: Wright 6, Macura 15, Sanders 15, Daum 5, Cain 4; Filloy 12, Severini 5, Cannon 2, Mascolo. N.e.: Tavernelli, Mortellaro, Tambwe. All.: Ramondino. Milano: Rodriguez 18, Hall 5, Daniels, Melli 11, Hines 7; Leoni, Ricci 6, Biligha, Baldasso 16, Alviti 13, Grant 12, Bentil 3. All.: Messina.

