ventunesima giornata di LBA Serie A si apre sabato 5 marzo con l'anticipo dal gusto storico tra Nutribullet Treviso e Fortitudo Kigili Bologna. La Effe va a caccia di punti salvezza per svoltare una striscia negativa di quattro ko consecutivi, mentre Treviso ha bisogno di un successo per risalire verso la zona playoff. Il campionato torna dopo la pausa per le Final Eight di Coppa Italia e la finestra delle Nazionali che ha visto l'Italia pareggiare i conti con l'Islanda . Lasi aprecon l'anticipo dal gusto storico tra. La Effe va a caccia di punti salvezza per svoltare una striscia negativa di quattro ko consecutivi, mentre Treviso ha bisogno di un successo per risalire verso la zona playoff.

Domenica 6 marzo sono in programma le sette gare restanti. Il pomeriggio si apre con la sfida delle 17.00 tra Allianz Trieste e Umana Reyer Venezia: punti pesanti in palio per entrambe, con Trieste che punta a mantenersi nella Top 4 della classifica e la Reyer impegnata in una difficile risalita verso una piazza che garantirebbe l'accesso alla post-season. Si prosegue con lo scontro-salvezza delicatissimo delle 17.30 tra Openjobmetis Varese e Vanoli Cremona. Varese è risorta con coach Johan Roijakkers infilando cinque successi nelle ultime 6 gare, ma la Vanoli non può sbagliare dopo essere rimasta sul fondo assieme alla sola Fortitudo.

Germani Brescia, forte di otto successi consecutivi in campionato, cercherà di consolidare il terzo posto in classifica nella difficilissima trasferta in Puglia contro la Happy Casa Brindisi, a sua volta a caccia di un successo per rafforzare la sua posizione in zona playoff. Alle 18.30, la UnaHotels Reggio Emilia proverà a rimettersi in carreggiata Carpegna Prosciutto Pesaro, che ha necessità di punti per staccare Cremona e Fortitudo sul fondo della graduatoria. Alle 19.00, la Dolomiti Energia Trentino tenterà di svoltare un periodo molto negativo della stagione contro il Banco di Sardegna Sassari, a sua volta impegnato in una grande risalita verso la zona playoff dopo una prima fase di campionato molto deficitaria. Alle 18.00, la lanciatissima, forte di otto successi consecutivi in campionato, cercherà di consolidare il terzo posto in classifica nella difficilissima trasferta in Puglia contro la, a sua volta a caccia di un successo per rafforzare la sua posizione in zona playoff. Alle 18.30, laproverà a rimettersi in carreggiata dopo il ko nel recupero contro Varese ospitando la, che ha necessità di punti per staccare Cremona e Fortitudo sul fondo della graduatoria. Alle 19.00, latenterà di svoltare un periodo molto negativo della stagione contro il, a sua volta impegnato in una grande risalita verso la zona playoff dopo una prima fase di campionato molto deficitaria.

Sabato 5 marzo, ore 20.00 - Nutribullet Treviso - Fortitudo Kigili Bologna (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 6 marzo, ore 17.00 - Allianz Pall. Trieste - Umana Reyer Venezia (Discovery+)

Domenica 6 marzo, ore 17.30 - Openjobmetis Varese - Vanoli Basket Cremona (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 6 marzo, ore 18.00 - Happy Casa Brindisi - Germani Brescia (Discovery+)

Domenica 6 marzo, ore 18.30 - UnaHotels Reggio Emilia - Carpegna Prosciutto Pesaro (Discovery+)

Domenica 6 marzo, ore 19.00 - Dolomiti Energia Trentino - Banco di Sardegna Sassari (Discovery+)

Domenica 6 marzo, ore 20.00 - Virtus Segafredo Bologna - GeVi Napoli Basket (Discovery+)

Domenica 6 marzo, ore 20.45 - Bertram Derthona Tortona - A|X Armani Exchange Milano (Discovery+, RaiSport)

