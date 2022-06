Naz Mitrou-Long, blindato con un contratto biennale. Dopo Brandon Davies Stefano Tonut , l'AX Armani Exchange Milano annuncia il terzo colpo di mercato importante in una manciata di giorni. È ufficiale l'accordo con, blindato con un

Germani Brescia, la sua prima in Italia e in Europa dopo quattro anni trascorsi negli States tra NBA e G-League. Mitrou-Long ha formato una coppia esplosiva sul perimetro con Amedeo Della Valle, contribuendo in modo sostanziale 16.8 punti, 5.1 assist e 4.2 rimbalzi di media con il 51.2% da due e il 36.6% dall'arco. Il suo season-high ha impreziosito l'ultima partita con la Germani: in gara-4 dei quarti di finale playoff ha segnato L'esterno canadese, classe 1993, 190 cm per 99 kg, è reduce da una stagione di alto livello con la canotta della, la sua prima in Italia e in Europa dopo quattro anni trascorsi negli States tra NBA e G-League. Mitrou-Long ha formato una coppia esplosiva sul perimetro con Amedeo Della Valle, contribuendo in modo sostanziale al terzo posto con cui Brescia ha terminato la regular-season . Le sue statistiche parlano chiaro:con il 51.2% da due e il 36.6% dall'arco. Il suo season-high ha impreziosito l'ultima partita con la Germani: in gara-4 dei quarti di finale playoff ha segnato 38 punti in altrettanti minuti contro Sassari nonostante fosse debilitato per problemi influenzali.

Ad

Billy Baron, in arrivo dallo Zenit San Pietroburgo. La situazione in cabina di regia resta però ancora molto fluida. Sergio Rodriguez sembra pronto a tornare in Spagna, al Real Madrid, per esigenze familiari, ma Kevin Pangos, l'uomo scelto per rimpiazzarlo, deve prima risolvere il contratto firmato con il CSKA Mosca. Sicura, invece, la partenza di Malcolm Delaney, già annunciata da tempo. Mitrou-Long rinforza il back-court biancorosso dopo gli addii di Trey Kell e Troy Daniels , in attesa dell'ufficializzazione di, in arrivo dallo Zenit San Pietroburgo. La situazione in cabina di regia resta però ancora molto fluida.sembra pronto a tornare in Spagna, al Real Madrid, per esigenze familiari, ma, l'uomo scelto per rimpiazzarlo, deve prima risolvere il contratto firmato con il CSKA Mosca. Sicura, invece, la partenza di, già annunciata da tempo.

Serie A Olimpia Milano, addio a Trey Kell e Troy Daniels 4 ORE FA

Tripla spaziale da nove metri di Naz Mitrou-Long per battere la Fortitudo

"Quando la gente pensa all'Olimpia, si pensa in maniera automatica a un'eccellenza - le prime parole di Mitrou-Long in biancorosso -. Sono entusiasta di giocare per un club con questa storia. Quando sei all'Olimpia, nessun obiettivo è troppo alto. Mi sento fortunato di far parte di questa società. Sono motivatissimo e già non vedo l'ora di debuttare con questa maglia".

"Naz Mitrou-Long ci ha conquistato non solo per il rendimento, ma anche per lo spirito con cui gioca - ha dichiarato il gm dell'Armani, Christos Stavropoulos -. Conoscendolo, abbiamo individuato in lui i tratti caratteriali giusti per far parte della nostra squadra".

Della Valle-Mitrou Long: Brescia vola con una coppia super esplosiva

Serie A Olimpia Milano, Stefano Tonut firma un contratto biennale 25/06/2022 A 09:57