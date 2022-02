Carpegna Prosciutto Pesaro ha scelto di sacrificare Tyler Larson per liberare un posto a roster e intervenire sul mercato alla ricerca di un'ala grande. È ufficiale la risoluzione contrattuale con il playmaker statunitense, Caio Pacheco, ma ora non più indispensabile per i miglioramenti mostrati da Davide Moretti e Matteo Tambone nello stesso ruolo. Laha scelto di sacrificareper liberare un posto a roster e intervenire sul mercato. È ufficiale la risoluzione contrattuale con il playmaker statunitense, arrivato in corso d'opera per sistemare una regia affidata in maniera scellerata al giovane e inesperto, ma ora non più indispensabile per i miglioramenti mostrati danello stesso ruolo.

UnaHotels Reggio Emilia: i rumors si rincorrono da giorni, e si attende soltanto la conferma con firma del contratto. Larson ritroverà Attilio Caja, suo allenatore nell'esperienza vissuta nel 2017-18 con Varese. Il coach aveva chiesto alla società un rinforzo sul perimetro per supportare Andrea Cinciarini, ma, nonostante l'inserimento di Larson, la Reggiana sembra intenzionata a mantenere l'assetto del 5+5, con l'inevitabile turnover nel reparto stranieri. Il roster a pieno potenziale potrà essere invece schierato in FIBA Europe Cup, dove la UnaHotels Legia Varsavia. Larson resterà in Italia e chiuderà la stagione con la canotta della: i rumors si rincorrono da giorni, e si attende soltanto la conferma con firma del contratto. Larson ritroverà, suo allenatore nell'esperienza vissuta nel 2017-18 con Varese. Il coach aveva chiesto alla società un rinforzo sul perimetro per supportare Andrea Cinciarini, ma, nonostante l'inserimento di Larson, la Reggiana sembra intenzionata a mantenere l'assetto del, con l'inevitabilenel reparto stranieri. Il roster a pieno potenziale potrà essere invece schierato in, dove la UnaHotels ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale . Gli avversari saranno i polacchi del

7-12 e quattro punti di vantaggio sulla coppia in zona retrocessione composta da Vanoli Cremona e Fortitudo Kigili Bologna. La squadra, però, non sta vivendo un buon momento di salute, con quattro ko sofferti nelle ultime cinque uscite. La UnaHotels Reggio Emilia occupa invece l'ottava piazza con un bilancio di 9-10, ed è reduce da Pesaro è terzultima in classifica con un record die quattro punti di vantaggio sulla coppia in zona retrocessione composta da Vanoli Cremona e Fortitudo Kigili Bologna. La squadra, però, non sta vivendo un buon momento di salute, con quattro ko sofferti nelle ultime cinque uscite. La UnaHotels Reggio Emilia occupa invece l'ottava piazza con un bilancio di, ed è reduce da una sconfitta a fil di sirena sofferta contro la Openjobmetis Varese nel recupero di campionato disputato durante le Final Eight di Coppa Italia.

