Jayson Granger con enorme esperienza internazionale anche a livello Eurolega, e gli arrivi di Amedeo Tessitori, centro della Nazionale azzurra. Prosegue la settimana di grande restyling per l'Umana Reyer Venezia. Dopo la scelta di come playmaker veterano con enorme esperienza internazionale anche a livello Eurolega, e gli arrivi di Riccardo Moraschini Matteo Chillo , la società orogranata ha ufficializzato anche la firma di, centro della Nazionale azzurra.

Virtus Segafredo Bologna, dove ha potuto festeggiare lo scudetto 2020-21 e 4.6 punti e 3.3 rimbalzi di media in regular-season con il 56.7% da due, cifre scese nei playoff (3.7 punti, 2.2 rimbalzi) a causa del minutaggio ridotto. Tessitori arriva da due stagioni con la canotta della, dove ha potuto festeggiare lo scudetto 2020-21 e il trionfo in Eurocup , necessario per il rilancio della società di Massimo Zanetti al più alto livello europeo. Nell'ultima stagione ha prodottodi media in regular-season con il 56.7% da due, cifre scese nei playoff (3.7 punti, 2.2 rimbalzi) a causa del minutaggio ridotto.

Ad

"La Reyer è un club ambizioso, dove si lavora bene e si può crescere - le prime parole di Tessitori -. Nelle ultime stagioni ha raggiunto grandi obiettivi, ciò significa che l'organizzazione è solida. Lavoreremo per aprire un nuovo ciclo, sarà un bel banco di prova per me. Conosco abbastanza bene la città, e sono contento di poterla rappresentare in Italia e in Europa".

Serie A Matteo Chillo è un nuovo giocatore della Reyer Venezia IERI A 11:12

Shengelia manda a schiacciare Tessitori, showtime Virtus

Serie A Jayson Granger è un nuovo giocatore della Reyer Venezia 04/07/2022 A 09:36