mercato in entrata dell'Umana Reyer Venezia. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Matteo Chillo, lungo bolognese classe 1993, che saluta così la Nutribullet Treviso dopo un quadriennio da assoluto protagonista. Nell'ultima 4,7 punti e 2,9 rimbalzi di media, tirando col 54% da due e il 40% da tre, mentre nella giovanili della Fortitudo Bologna, Chillo vanta ormai 90 presenze nel massimo campionato italiano e si è dimostrato giocatore molto versatile, con doppia dimensione offensiva e tante abilità nella propria metà campo. Non si ferma ilin entrata dell'. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Riccardo Moraschini Jayson Granger , il club orogranata si accorda anche con, lungo bolognese classe 1993, che saluta così ladopo un quadriennio da. Nell'ultima LBA Serie A , Chillo ha viaggiato adi media, tirando col 54% da due e il, mentre nella Discovery Supercoppa Italiana era stato uno dei migliori tra le file biancoblù, con quasi 8 punti a gara nelle 5 sfide disputate. Cresciuto nelle, Chillo vanta ormai 90 presenze nel massimo campionato italiano e si è dimostrato giocatore molto versatile, cone tante abilità nella propria metà campo.

Nell'ultima stagione ha disputato anche la Basketball Champions League: in 20 partite (3 di qualificazione) ha fatto registrare 5,1 punti, 2,5 rimbalzi e il 50% da oltre l'arco (11/22) di media, risultando fondamentale in diversi successi di Treviso, tra cui l'81-69 rifilato all'AEK Atene nell'ultima giornata di regular season, dove ha realizzato 13 punti e catturato 3 rimbalzi. "Sono molto onorato di aver ricevuto la chiamata da una delle società più ambiziose del nostro campionato che ringrazio per l’opportunità – queste le prime dichirazioni di Chillo da nuovo giocatore orogranata – Il Presidente Federico Casarin, nelle diverse chiacchierate che abbiamo avuto, mi ha sottolineato anche che il Club quest’anno festeggia 150 anni di storia, sarà dunque una stagione particolare in cui vogliamo fare bene. Inoltre, saremo tanti giocatori nuovi e sarà nostra responsabilità allenarci con entusiasmo, sacrificio ed umiltà per creare un gruppo forte. Non vedo l’ora di cominciare, saluto tutti i tifosi. Ci vediamo presto al Taliercio!"

Quanto all'annotazione storica dei 150 anni dalla fondazione della Reyer, non deve ingannare la data riportata su vari siti. Nel 1925 nacque infatti la sezione Pallacanestro, all'interno però di una società fondata nel lontano 1872 da un giovane insegnante veneto, Pietro Gallo, il quale decise di denominarla Società Sportiva Costantino Reyer in onore e omaggio a un collega triestino pioniere nella diffusione della Ginnastica in tutta Italia. Tra il 1872 e il 1925, alla Ginnastica si sommarono altre discipline sportive, rendendo di fatto tale società una polisportiva.

