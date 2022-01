L'incubocontinua imperterrito a modificare il calendario del basket di serie A. Dopo la cancellazione della sfida fra Reggio Emilia e Varese , prevista in origine questa sera 22 gennaio, la Lega di A ha disposto anche il rinvio del match fra valido per la 17esima giornata e in programma domani,, alle ore 17 al PalaVerde, a causa "del numero di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della NutriBullet Treviso, che evidenzia il sussistere di un sospetto focolaio da Covid-19", si legge nella nota ufficiale della Lega.