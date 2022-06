"Sono felice di tornare a Pesaro per poter riprendere il lavoro interrotto alla fine della stagione 2021-21" sono state le sue prime parole, come riportato anche dal comunicato ufficiale diramato dalla società. Repesa ha firmato un contratto triennale, che lascia dunque presagire la base di un progetto di ampio respiro.

Dopo aver salutato Pesaro nell'estate del 2021, Repesa era tornato sulla panchina della, già tenuta in passato tra il 2002 e il 2006, ma la sua esperienza si è consumata in un solo mese , con cinque sconfitte consecutive (quattro in Supercoppa e una in campionato). Il suo posto è stato preso da Antimo Martino, incapace, però, di portare la squadra alla salvezza.