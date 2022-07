Dopo gli interventi sul reparto azzurro, con la conferma di Matteo Tambone e gli innesti di Riccardo Visconti (in uscita da Brindisi) e Valerio Mazzola (da Venezia), la Carpegna Prosciutto Pesaro comincia a solidificare anche il gruppo degli stranieri. Il primo colpo di mercato è Vasilis Charalampopoulos, ala greca 25enne, 204 cm per 109 kg, in arrivo dalla retrocessa Fortitudo Kigili Bologna.

La VL sarà la sua terza squadra italiana dopo gli scampoli di campionato disputati con la maglia dell'Umana Reyer Venezia nelle fasi iniziali della scorsa stagione, prima del trasferimento a Bologna. Charalampopoulos ha trovato più spazio e continuità nel sistema di coach Antimo Martino, chiudendo con 8.0 punti e 3.9 rimbalzi di media con un onesto 37.3% dall'arco.

Ad

I prossimi giorni saranno decisivi per le altre due operazioni che la VL sta cercando di chiudere per comporre un'ossatura competitiva anche per la prossima stagione. Pesaro attende una risposta dall'ala lettone Mareks Mejeris, che ha ben figurato dopo essere arrivato in corsa negli ultimi mesi, mentre si fa più fumosa la pista per riportare in biancorosso Justin Robinson, playmaker americano che era esploso due anni fa con Jasmin Repesa in panchina.

NBA Simone Fontecchio, offerte da Los Angeles Lakers e Utah Jazz? 4 ORE FA

Charalampopoulos e Procida confezionano la giocata dell'anno

Serie A Treviso ha il suo nuovo playmaker: ingaggiato Ike Iroegbu 4 ORE FA