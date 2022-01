Happy Casa Brindisi - Virtus Segafredo Bologna 76-81

Segafredo Virtus Bologna che si impone 81-76 al PalaPentassuglia contro la Happy Casa Brindisi nel match valido per la 17esima giornata di Serie A. I bianconeri bolognesi, pur senza Teodosic e Hervey, e anche Mannion positivo al Covid, la spuntano in volata dopo aver sprecato un margine di 17 punti nel terzo quarto (45-62) e agganciano in vetta alla classifica Milano a quota 26, con l'Olimpia (sempre Covid). Determinante il solito Kyle Weems che nel finale sale in cattedra e mette prima il canestro del sorpasso e poi la triple che chiude il discorso: 16 punti per lui alla fine, positivo anche Cordinier con 14 punti, mentre a 13 ci sono Sampson e Alibegovic (11 nel terzo periodo). Terzo ko nelle ultime quattro gare invece per Brindisi che, dopo aver battuto Napoli nel recupero Segafredo e resta a 16 punti in classifica: pesano ancora una volta gli errore ai liberi, 11 su 17 ma 1 su 6 nel finale tra Adrian, Udom e Nick Perkins, e non bastano la doppia doppia da 18 punti e 10 assist di Josh Perkins e 16 di Chappell. Terza vittoria di fila per lache si imponeal PalaPentassuglia contro lanel match valido per la 17esima giornata di Serie A. I bianconeri bolognesi, pur senza, e anchepositivo al Covid, la spuntano in volata dopo aver sprecato un margine di 17 punti nel terzo quarto (45-62) e agganciano in vetta alla classificaa quota 26, con l' costretta allo stop e al rinvio del match con Treviso (sempre Covid). Determinante il solitoche nel finale sale in cattedra e mette prima il canestro del sorpasso e poi la triple che chiude il discorso: 16 punti per lui alla fine, positivo anchecon 14 punti, mentre a 13 ci sono(11 nel terzo periodo). Terzo ko nelle ultime quattro gare invece perche, dopo aver battutonel recupero e aver staccato il pass per la Final Eight di Coppa Italia (giocherà il quarto di finale proprio con la Virtus), scivola di fronte allae resta a 16 punti in classifica: pesano ancora una volta gli errore ai liberi, 11 su 17 ma 1 su 6 nel finale tra, e non bastano la doppia doppia da 18 punti e 10 assist die 16 di

Partita equilibrata all'inizio al PalaPentassuglia, lo spettacolo non manca, Brindisi replica colpo su colpo alla Virtus Bologna che però alla prima pausa è avanti 19-16 grazie alla tripla dello specialista Belinelli. Nel secondo periodo la Segafredo prova lo strappo e vola a +6 con Sampson e Cordinier dopo due palle rubate (25-31), ma la Happy Casa risponde, Chappell e Gaspardo firmano il sorpasso, poi è Redivo allo scadere ad infilare il jumper che vale il 39-36 al ritorno negli spogliatoi.

La ripresa invece è a due facce. Nel terzo quarto è dominio Virtus che tocca il +5 con Pajola e Weems e poi, dopo il canestro di Josh Perkins per il -3 sul 45-48, piazza un break di 14-0 con uno straripante Alibegovic (11 punti nel periodo) e dilaga fino al massimo vantaggio di +17, 62-45. Brindisi però non crolla, va all'ultimo riposo sul -14 e poi nel quarto periodo trova una clamorosa rimonta: sono Visconti, Chappell e Josh Perkins a condurla, quest'ultimo mette una pazzesca bomba per il -2, poi è Udom ad imitarlo per il sorpasso sul 67-66. Da lì è una battaglia, Pajola e Weems replicano a Chappell e Josh Perkins, però Brindisi spreca dalla lunetta, con 5 errori consecutivi che saranno fatali. In aggiunta, sul -1 arriva una sanguinosa persa e la Virtus piazza due triple con Cordinier e Weems per l'80-74 a meno di un minuto che di fatto tagliano le gambe ai padroni di casa.

Un successo pesante per la Segafredo che vale il momentaneo aggancio in classifica alla capolista Milano e che aggiunge fiducia ad una squadra che tende ancora ad accendere e spegnere la luce dentro il match. Per Brindisi invece c'è grande rammarico perchè ancora una volta gli errori, soprattutto dalla lunetta, sono stati determinanti: coach Vitucci dovrà registrare diverse cose in vista anche della Final Eight di Pesaro.

Il tabellino

Brindisi : Adrain 4, J. Perkins 18, Redivo 6, N. Perkins 11, Chappell 16, Visconti 9, Gaspardo 6, Udom 6, Clark, Ulaneo ne, Fusco ne, Antonaci ne. All. Vitucci.

