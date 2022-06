La rivincita delle finali-scudetto arriverà presto, prestissimo, già in occasione della prima gara ufficiale della stagione.si ritroverannoin occasione delle, in programma al PalaLeonessa di Brescia. Il torneo che assegnerà il primo trofeo della stagione tornerà nella sua forma classica, con, abbandonando la fase a gironi vista nelle ultime edizioni. Gli Europei di settembre non permetteranno, infatti, di spalmare il calendario su più settimane.