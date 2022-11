La regular-season della LBA Serie A 2022-23 è in corso, anche sugli schermi di Eurosport, DMAX e NOVE. Sarà un campionato lungo e affascinante, che ci porterà fino alle Finals di giugno. Si riparte con l'EA7 Emporio Armani Milano campione in carica, ma la Virtus Segafredo Bologna è pronta per ravvivare la grande rivalità risorta negli ultimi anni. Il livello del campionato è sempre più alto, con Tortona e Venezia pronte a inserirsi nella corsa come terzo incomodo. Tanti gli italiani da seguire e le star anche sul palcoscenico dell'Eurolega: insomma, uno spettacolo che ogni settimana regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori dal campo.

Ecco i 5 momenti più stuzzicanti e particolari della 6a giornata di LBA Serie A.

Matteo Spagnolo, partita da record a Verona (e che schiacciata!)

24 punti, suo nuovo career-high in Serie A, con 6 rimbalzi per 27 complessivo di valutazione, numeri che gli hanno permesso di essere il miglior italiano della 6a giornata per punti segnati ed efficienza complessiva. Nel mezzo, anche un paio di squilli direttamente al ferro, come questa schiacciata con cui ha aperto completamente l'area avversaria dimostrando tutto il suo potenziale. Matteo Spagnolo è stato l'MVP della partita vinta dalla sua Dolomiti Energia Trentino in rimonta e in overtime sul parquet di Verona. Il playmaker azzurro ha realizzato, con 6 rimbalzi per 27 complessivo di valutazione, numeri che gli hanno permesso di essere. Nel mezzo, anche un paio di squilli direttamente al ferro, come questa schiacciata con cui ha aperto completamente l'area avversaria dimostrando tutto il suo potenziale.

Matteo Spagnolo decolla e inchioda la gran schiacciata

Guglielmo Caruso, career-high nella vittoria a Scafati

"Voglio raccogliere l'eredità di Nicolò Melli in Nazionale". Willie Caruso aveva approcciato il mese di novembre con una dichiarazione forte, ma piena di fiducia, orgoglio e speranza per una carriera che ha appena registrato i primi passi in Italia. E il potenziale del big-man uscito dall'università di Santa Clara si è espresso nella vittoria della sua Openjobmetis Varese nella trasferta di Scafati. Caruso ha realizzato 23 punti, suo career-high in Serie A, con 7/9 da due, 2/2 da tre e 3/4 in lunetta, per un complessivo 24 di valutazione (altro record in carriera). Queste cifre gli hanno permesso di essere il secondo miglior italiano di giornata alle spalle di Matteo Spagnolo e di confermare la leadership nella speciale classifica della percentuale da due punti (24/30, 80%).

Andrea Cinciarini immortale: 14 assist e sempre più leader del campionato

10.0 di media a partita. Numeri che sono valsi il nuovo record personale e dell'intera storia della Serie A, dove nessun altro giocatore ha mai toccato la doppia cifra di assist per gara. In questa stagione, a 36 anni compiuti, Cinciarini sta proseguendo su standard ancora più elevati. Nella partita persa dalla sua UnaHotels Reggio Emilia a Bologna, il Cincia ha servito 14 assist, andando in doppia cifra per la terza volta in stagione dopo i 10 smazzati a Tortona e i 15 scritti contro Napoli. È stato leader di giornata e 10.2) e un divario enorme dal resto della concorrenza: al secondo posto c'è Semaj Christon, playmaker di Tortona, a quota 6.0. Lo scorso anno, Andrea Cinciarini ha chiuso la stagione in testa alla speciale classifica del miglior assist-man del campionato, servendone. Numeri che sono valsi il nuovo record personale e dell'intera storia della Serie A, dove nessun altro giocatore ha mai toccato la doppia cifra di assist per gara. In questa stagione,, Cinciarini sta proseguendo su standard ancora più elevati. Nella partita persa dalla sua UnaHotels Reggio Emilia a Bologna, il Cincia ha servito, andando in doppia cifra per la terza volta in stagione dopo i 10 smazzati a Tortona e i 15 scritti contro Napoli. È stato leader di giornata e svetta ancora in testa alla classifica con una media superiore a quella dello scorso anno () e un divario enorme dal resto della concorrenza: al secondo posto c'è Semaj Christon, playmaker di Tortona, a quota 6.0.

Giornata Avversario Assist 1^ @ Treviso 8 2^ Tortona 10 3^ @ Napoli 15 4^ Varese 5 5^ Brindisi 9 6^ @ Bologna 14

Scafati sente profumo di casa, il ritorno al PalaMangano

PalaMangano, il palazzetto dove ha vissuto le sue precedenti esperienze in Serie A e L'esilio delle prime giornate di campionato è finito. Dopo aver iniziato il campionato al PalaBarbuto di Napoli, la Givova Scafati è tornata a calcare il parquet dello storico, il palazzetto dove ha vissuto le sue precedenti esperienze in Serie A e conquistato la promozione nello scorso campionato di LegaDue . L'arena ha subito lavori di miglioramento e ammodernamento, e il patron, Nello Longobardi, spera di trasformarla in un "fortino" dove costruire la strada per la salvezza. L'esordio ufficiale, però, è stato amaro. La Openjobmetis Varese ha conquistato una vittoria corsara per 101-95.

Flavia Pennetta e Agata Centasso tifose speciali

Due tifosi speciali a bordocampo per le partite casalinghe di Happy Casa Brindisi e Umana Reyer Venezia. Flavia Pennetta, ex-tennista e campionessa degli US Open nel 2015, ha seguito la sua Brindisi nella vittoria in volata su Tortona, fino a quel momento ancora imbattuta in stagione. Agata Isabella Centasso, centrocampista del Venezia femminile, ha invece assistito al successo della Reyer su Napoli in uno dei big-match della domenica pomeriggio.

