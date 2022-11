Kevin Pangos fosse serio si era capito subito. Gli occhi comunicavano sofferenza e preoccupazione. E gli esami strumentali hanno confermato la sensazione sul campo. Il playmaker canadese si aggiunge all'infermeria colma dell'EA7 Emporio Armani Milano, costretto a uno stop di 6 settimane a causa di una lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Trascorso questo periodo, Pangos verrà sottoposto a una nuova rivalutazione per poter cominciare la fase di recupero attivo per la ripresa dell'attività agonistica. Che l'infortunio sofferto da contro il Fenerbahçe fosse serio si era capito subito. Gli occhi comunicavano sofferenza e preoccupazione. E gli esami strumentali hanno confermato la sensazione sul campo. Il playmaker canadese si aggiunge all'infermeria colma dell'EA7 Emporio Armani Milano, costretto aa causa di. Trascorso questo periodo, Pangos verrà sottoposto a una nuova rivalutazione per poter cominciare la fase di recupero attivo per la ripresa dell'attività agonistica.

Coach Ettore Messina potrà promuovere in quintetto Naz Mitrou-Long, il migliore per efficacia e atteggiamento in questo periodo nerissimo che l'ha schiacciata sul fondo della classifica di Eurolega, ricollocare Devon Hall nella posizione di point-guard già occupata lo scorso anno in periodi di necessità, utilizzare Billy Baron per qualche minuto da portatore di palla, e aumentare lo spazio per Tommaso Baldasso, chiamato a essere produttivo anche in Europa.

Billy Baron per la trasferta di domenica contro Treviso. Nella prima settimana di dicembre dovrebbe rientrare anche Stefano Tonut, mentre Gigi Datome dovrebbe aver ormai smaltito il virus che lo ha debilitato in maniera pesante nelle ultime due settimane. L'Olimpia potrà rivedere in campo Pangos e Shavon Shields soltanto nel 2023 , ma recupereràper la trasferta di domenica contro Treviso. Nella prima settimana di dicembre dovrebbe rientrare anche, mentredovrebbe aver ormai smaltito il virus che lo ha debilitato in maniera pesante nelle ultime due settimane.

