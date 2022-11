"Shields farà un controllo entro fine novembre e speriamo che gli possa consentire di iniziare la riabilitazione vera e propria - ha spiegato coach Ettore Messina parlando della grave situazione in infermeria dopo la vittoria di domenica su Trieste -.. Datome ha avuto un virus che l'ha steso e non è ancora in grado di riprendere a fare lavoro vero. Tonut dovrebbe tornare nella prima metà di dicembre. Baron è l'unico che ha già cominciato a fare qualcosa. Potrebbe rientrare domenica prossima a Treviso".

Per tamponare le defezioni sul perimetro, l'Olimpia è dovuta tornare sul mercato ingaggiando, ala francese con 6 anni di esperienza in NBA e argento olimpico a Tokyo 2020. TLC è sbarcato a Milano sabato mattina e non è potuto scendere in campo domenica in campionato. Potrebbe però debuttare in settimana: l'Armani è attesa a un doppio turno casalingo di Eurolega molto complicato, con la sfida di martedì ai campioni d'Europa in carica dell'e quella di giovedì alla capolista