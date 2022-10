Segafredo Virtus Bologna per mettersi alle spalle una complicata settimana di Eurolega - ko in volata a Kaunas e Sergio Scariolo la trova nel posticipo della quarta giornata di Serie A dove al PalaDozza travolge 97-71 la Nutribullet Treviso, un risultato che permette ai bianconeri di restare imbattuti e in vetta alla classifica assieme a Tortona (Segafredo chiude il primo periodo sul +13 (24-11), la Nutribullet rimonta fino a -8 nel secondo periodo (39-31), ma i padroni di casa conservano la doppia di margine e in avvio di ripresa piazzano l'allungo definitivo scappando a +18 (55-37). Nel quarto periodo è sostanzialmente "garbage time", tutti sistemano i propri tabellini e la Virtus arriva addirittura a +31 sul 97-66, prima del 97-71 conclusivo. Serviva una vittoria allaper mettersi alle spalle una complicata settimana di travolta a Belgrado dal Partizan - e la squadra dila trova nel posticipo della quarta giornata di Serie A dove al PalaDozza travolgela, un risultato che permette ai bianconeri di restare imbattuti e in vetta alla classifica assieme a Milano ko a Venezia invece ). Sfida che sostanzialmente è indirizzata da subito, lachiude il primo periodo sul +13 (24-11), larimonta fino a -8 nel secondo periodo (39-31), ma i padroni di casa conservano la doppia di margine e in avvio di ripresa piazzano l'allungo definitivo scappando a +18 (55-37). Nel quarto periodo è sostanzialmente "", tutti sistemano i propri tabellini e laarriva addirittura a, prima delconclusivo.

Serata con percentuali al tiro irreali per la Segafredo: 64% da due, 9 su 18 da tre e 12 su 16 ai liberi, con ben 26 assist a fronte di 9 perse: sono sono sei i giocatori in doppia cifra, il migliore è Semi Ojeleye con 15 punti, 12 dei quali nella prima frazione, seguono Mannion e Weems con 13, Belinelli con 12, e 11 punti ciascuno per Lundberg e Mickey. Per Treviso, al terzo ko di questo campionato, ci sono i 13 punti a testa di Banks e Sokolowski, mentre nel finale c'è gloria per il classe 2004 Faggian che mette una tripla e chiude quindi con 3 punti. La squadra di Marcelo Nicola termina col 47% da due, 9 su 30 da tre e ben 13 perse, a fronte di appena 9 assist.

Treviso giocherà ancora in trasferta a Varese mentre la Virtus Bologna avrà un'altra settimana di viaggio e molto impegnativa: giovedì in Eurolega sul campo del Real Madrid, poi sabato pomeriggio alle 18 l'anticipo della 5a giornata di A al PalaSerradimigni contro la Dinamo Sassari, Nel prossimo turnogiocherà ancora in trasferta amentre laavrà un'altra settimana di viaggio e molto impegnativa: giovedì insul campo del, poi sabato pomeriggio alle 18 l'anticipo della 5a giornata di A al PalaSerradimigni contro la riedizione della finale di Supercoppa di quasi un mese fa (su Eurosport 2).

Virtus Segafredo Bologna-Nutribullet Treviso 97-71

Virtus Bologna : Mannion 13, Belinelli 12, Bako 7, Ruzzier, Camara 8, Pajola 2, Lundberg 11, Menalo ne, Mickey 11, Weems 13, Ojeleye 15, Teodosic 5. All. Scariolo.

: Mannion 13, Belinelli 12, Bako 7, Ruzzier, Camara 8, Pajola 2, Lundberg 11, Menalo ne, Mickey 11, Weems 13, Ojeleye 15, Teodosic 5. All. Scariolo. Treviso: Iroegbu 5, Zanelli 5, Faggian 3, Cooke 8, Simioni 3, Banks 13, Sarto ne, Jurkatamm 8, Vettori ne, Sorokas 7, Jantunen 6, Sokolowski 13. All. Nicola.

