Dopo la brutta sconfitta esterna infrasettimanale contro il Paok in Champions League , Sassari rialza la testa in campionato mantenendo inviolato il parquet del Palaserradimigni nel lunch-match della quarta giornata. Nonostante la super-partenza da 24-8 nei primi 7', il Banco subisce il lento rientro di Trento, capace di riavvicinarsi fino al -2 a poco più di 2' dalla sirena. Nel finale decide una fiammata firmata Gentile-Diop e un dolorosissimo 0/2 in lunetta di Diego Flaccadori.

Sassari si gode un'ottima prestazione corale vicino a canestro (22/30 da due, 73%), in grado di tamponare le 18 palle perse. Jamal Jones gioca la sua miglior partita dal suo arrivo in Sardegna (15 punti, 6/6 da due), e guida un gruppetto di cinque uomini in doppia cifra per la formazione di coach Piero Bucchi. Sugli scudi anche Ousmane Diop che, lanciato in quintetto, risponde mettendo a referto 12 punti con 7 rimbalzi, compresi due canestri consecutivi nel momento topico del match. Per l'Aquila, che vede spezzarsi una mini-striscia di due successi in campionato, non servono la grande prova di Darion Atkins (22+11 rimbalzi, entrambi season-high) e i 14 di Drew Crawford in uscita dalla panchina.

Banco di Sardegna Sassari - Dolomiti Energia Trentino 81-76

Sassari : Jones 15, Robinson 10, Bendzius 13, Gentile 7, Diop 12; Kruslin 7, Devecchi, Onuaku 11, Nikolic 6. N.e.: Gandini, Chessa, Raspino. All.: Bucchi.

Trento: Flaccadori 10, Grazulis 4, Atkins 22, Lockett 7, Conti 5; Spagnolo 5, Forray 2, Udom 7, Crawford 14. N.e.: Dell'Anna. All.: Molin.

* * *

Happy Casa Brindisi batte in volata 82-81 la Germani Brescia e centra il secondo successo stagionale, entrambi in casa. Frank Vitucci si prende la rivincita contro la Leonessa, reduce dai due successi in fila contro Scafati in campionato Brindisi Reed, 19 punti e i due liberi decisivi, Nick Perkins con 16 e 5 rimbalzi, e Bowman, 13 punti ma con 5 su 16 al tiro; per la Germani invece spicca Caupain con 22 punti in 25', Massinburg ne aggiunge 12, Petrucelli chiude con 11 mentre Della Valle non brilla e chiude con 10 punti e un brutto 3 su 11 dal campo. Alla squadra di Magro non basta il 44% da tre, 11 su 25, mentre per la Happy Casa pesa il 22 su 32 ai liberi, il doppio dei tentativi degli avversari (10 su 16). Partita palpitante dal finale thrilling al PalaPentassuglia dove labatte in volatalae centra il secondo successo stagionale, entrambi in casa. Dopo il ko di domenica allo scadere al Forum contro Milano , la squadra disi prende la rivincita contro la, reduce dai due successi in fila controin campionato e contro il Prometey in Eurocup . Protagonisti per, 19 punti e i due liberi decisivi,con 16 e 5 rimbalzi, e, 13 punti ma con 5 su 16 al tiro; per lainvece spiccacon 22 punti in 25',ne aggiunge 12,chiude con 11 mentrenon brilla e chiude con 10 punti e un brutto 3 su 11 dal campo. Alla squadra dinon basta il 44% da tre, 11 su 25, mentre per lapesa il 22 su 32 ai liberi, il doppio dei tentativi degli avversari (10 su 16).

Match equilibrato nel primo tempo, poi nella ripresa Brescia scappa fino al +9 (62-71 a 6' dalla fine) e sembra poterla chiudere, ma Brindisi ritorna sotto e impatta sul 74-74 con Reed e Perkins. La Germani però non cede, due triple di Caupain valgono il nuovo +3 sull'80-77, e di nuovo la Happy Casa aggrappata coi liberi di Reed e una penetrazione di Bwoman per il -1 (80-81). La squadra di Magro spreca però con Della Valle dall'arco, Reed firma il sorpasso sull'82-81 dalla lunetta, e sull'ultima chance nè Della Valle, nè Gabriel e Cobbins a rimbalzo, riescono a replicare, dando così il succeso a Brindisi.

Happy Casa Brindisi - Germani Brescia 82-81

Brindisi : Burnell 6, Reed 19, Bowman 13, Mezzanotte 9, Perkins 16, Etou 4, Mascolo 8, Riisma 4, Bayehe 3, Bocevski, M. Vitucci ne. All. F. Vitucci.

Brescia: Gabriel 4, Massinburg 12, Della Valle 10, Caupain 22, Odiase 10, Petrucelli 11, Cournooh 8, Burns 2, Cobbins 2, Moss, Akele, Tanfoglio ne. All. Magro.

* * *

Dopo quasi 15 anni, 5292 giorni dopo l'ultima volta datata 27 aprile 2008 (c'era Gigi Datome coi campani, ndr), Scafati targata Givova ritrova la vittoria in Serie A. Dopo tre sconfitte di fila, l'ultima in overtime a Brescia, la formazione di Alessandro Rossi batte 92-87 la Tezenis Verona nello scontro tra le due "matricole" al PalaBarbuto di napoli. Sugli scudi un vecchio volpone come David Logan, arrivato da poco, ad un passo dai 40 anni, ma letale con 22 punti e 4 su 9 da tre, mentre tocca quota 20 Riccardo Rossato, con 10 su 11 ai liberi; bene gli altri due americani Pinkns, 13 punti, e Thompson, 12. Nella Tezenis, che incappa nel terzo ko di fila, non bastano i 23 punti di Alexander Johnson, i 19 di Karvel Anderson e i 14 con 11 rimbalzi di Smith. La squadra di Ramagli paga le 16 palle perse mentre la Givova trova 24 punti dalla lunetta su 29 tentativi.

Givova Scafati - Tezenis Verona 92-87

Scafati : Lamb 4, Thompson 12, Pinkins 13, De Laurentiis 8, Landi 7, Rossato 20, Monaldi 3, Ikangi, Stone 3, Logan 22, Caiazza ne, Morvillo ne. All. Rossi.

Verona: Cappelletti 11, Holman 6, Ferrari ne, Casarin 6, Johnson 23, Imbrò 6, Candussi 2, Rosselli, Anderson 19, L. Udom, Smith 14. All. Ramagli.

* * *

Gran colpo esterno della Gevi Napoli che sbanca la Vitrifrigo Arena di Pesaro dopo un tempo supplementare e centra la seconda vittoria di fila. Secondo ko di fila invece per la Carpegna Prosciutto dopo quello di sabato scorso in casa di Tortona. I padroni di casa tengono la testa avanti per tutta la gara ma nel finale Napoli va davanti con due liberi di Stewart, serve la replica di Moretti per l'87-87 e poi la Gevi fallisce il tiro della vittoria mandando così il match all'overtime. Nel prolungamento Pesaro conduce ancora una volta, anche a +3, ma ancora Napoli risponde ed è Michineau a firmare il sorpasso sul 97-96: sul 97-99 la Carpegna ha l'ultima opportunità, Chaetham sbaglia e così la squadra di Buscaglia può gioire. La Gevi ha cinque giocatori in doppia, spiccano Howard con 23 punti e 5 triple, e Agravanis, 19 punti, mentre per Pesaro insufficienti i 24 punti di Moretti, i 20 di Abdur-Rakhman e i 15 con 15 rimbalzi di Kravic.

Carpegna Prosciutto Pesaro - Gevi Napoli 97-99 d1ts

Pesaro : Kravic 15, Abdur-Rakhman 20, Visconti, Moretti 24, Tambone 4, Stazzonelli ne, Mazzola 6, Charalampopoulos 5, Totè 4, Cheatham 19. All. Repesa.

Napoli: Zerini 5, Howard 23, Johnson 2, Michineau 15, Dellosto, Sinagra ne, Uglietti 3, Williams 17, Stewart 13, Zanotti 2, Grassi ne, Agravanis 19. All. Buscaglia.

* * *

