Amici di Eurosport, bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Banco di Sardegna Sassari-Virtus Segafredo Bologna, finale della Frecciarossa Supercoppa 2022. Si tratta di una finale inedita nella storia del torneo, fra due squadre che hanno avuto un passato molto diverso. Sassari si è aggiudicata il trofeo per due occasioni in altrettante finali disputate (2014 e 2019). La Virtus ha vinto la prima (1995) e l'ultima edizione, ma nel mezzo ha incassato ben 8 sconfitte nel match che assegnava la coppa.

Sarà una finale segnata anche dalle assenze, come già successo nelle partite di ieri. La Dinamo non avrà a disposizione Kaspar Treier e Jack Devecchi, mentre Bologna dovrà rinunciare a una folta schiera di giocatori: out Milos Teodosic, Daniel Hackett, Awudu Abass, Toko Shengelia e Mam Jaiteh.

