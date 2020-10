Il Consiglio Federale della FIP presieduto da Gianni Petrucci ha deciso il rinvio dell'inizio dei Campionati regionali di ogni ordine e grado al 29 novembre 2020, provvedimento preso in tema di salvaguardia della salute pubblica. La Federazione ha annunciato che continuerà comunque a monitorare l'evoluzione della situazione sanitaria sull'intero territorio nazionale per poter garantire lo svolgimento delle competizioni in sicurezza per tutti i tesserati.