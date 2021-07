RISULTATO FINALE - Italia-Porto Rico 90-83

40' - 90-83 - Fallo su Mannion: 1/2 ai liberi. Porto Rico accorcia con Andujar da sotto.

40' - 88-81 - Mannion spezza la difesa in penetrazione centrale. Fallo sulla tripla dalla punta di Clavell: soltanto 1/3. Pressione alta di Porto Rico e Fontecchio punisce con un appoggio facile. Poi fallo di Mannion su Clavell: 1/2. 24" ancora da giocare.

39' - 84-79 - Browne ruba palla a Mannion a centrocampo, viene stoppato, ma Conditt pulisce a rimbalzo d'attacco. Gran risposta azzurra con la tripla di Polonara, ma Porto Rico risponde con un canestrone assurdo dal palleggio di Clavell.

38' - 81-75 - Mannion pesca Fontecchio nell'angolo per la tripla. Browne sfugge via in penetrazione centrale.

37' - 78-73 - Penetrazione razzente di Mannion e fallo subito: 1/2 ai liberi. Gran palla di Browne per la schiacciata di Andujar. Bel movimento in penetrazione di Polonara.

36' - 75-71 - Bel canestro in contropiede sull'asse Mannion-Tonut.

35' - 73-71 - Persa banale di Ricci, Clavell punisce in contropiede. Altra transizione di Porto Rico e canestro di Pineiro. Porto Rico corre e spara dall'arco con Browne. Time-out chiesto da Sacchetti.

34' - 73-64 - Si sblocca anche Ricci dall'arco su assist di Fontecchio. Fallo di Tonut su Clavell: 1/2.

33' - 70-63 - Tripla dal palleggio di Mannion.

32' - 67-63 - Clavell segna dalla media in palleggio. Altro giro in lunetta per Pineiro: 2/2.

31' - 67-59 - Bomba di Vitali per aprire il quarto periodo. Pineiro subisce fallo da Ricci e sblocca Porto Rico dopo 5 minuti: 1/2 in lunetta.

FINE TERZO QUARTO - Italia-Porto Rico 64-58

30' - 64-58 - Bomba di Polonara su assist di Spissu. Il terzo quarto si chiude con un errore dall'arco di Spissu e uno step-back sbagliato da Browne.

29' - 61-58 - Fallo sul palleggio di Spissu: altro 1/2.

28' - 60-58 - Fallo subito da Mannion a bonus esaurito per Porto Rico: 1/2 ai liberi.

27' - 59-58 - Tripla di Polonara dall'angolo su assist di Mannion. Vantaggio azzurro con bomba di Fontecchio su assist di Polonara.

26' - 53-58 - Gran canestro di Mannion in transizione contro Browne.

25' - 51-58 - Conditt vola a schiacciare in testa a Polonara. Ortiz punisce ancora gli Azzurri a rimbalzo d'attacco. Poi Polonara va a schiacciare con fallo su assist di Mannion.

24' - 48-54 - Fallo sulla penetrazione centrale di Melli, ma è 0/2 ai liberi. Fontecchio segna il jumper dal mezzo angolo su rimessa da fondo, poi recuperata di Polonara e canestro immediato di Mannion. Porto Rico esce dai guai con la tripla di Pineiro.

23' - 44-51 - Mannion spara dall'arco dalla punta su assist di Melli, ma risponde Clavell allo stesso modo.

22' - 41-48 - Altra tripla di Browne dal palleggio dalla punta. Bel canestro in passo e tiro di Fontecchio.

21' - 39-45 - Fallo sul tentativo di appoggio di Conditt: 1/2 ai liberi. Finalmente Tonut arriva al ferro in penetrazione.

Qualche numero all'intervallo lungo. L'Italia sta tirando 5/11 da due (45%) e soltanto 5/21 dall'arco (24%). Fontecchio è il top-scorer azzurro a quota 9 punti, seguito dai 7 di Achille Polonara e i 5 a testa per Stefano Tonut e Nico Mannion. Porto Rico tira 11/23 da due (48%) e 7/15 da tre (47%). Gary Browne protagonista nel primo tempo con 11 punti e 6 assist, Gian Clavell ne aggiunge 9, Emanuel Andujar 7.

L'Italia rientra in partita dopo essere sprofondata sul -17 (25-42) con un parzialone di 12-2 piazzato negli ultimi quattro minuti e raccolto in gran parte in lunetta.

FINE SECONDO QUARTO - Italia-Porto Rico 37-44

20' - 37-44 - Altro recupero azzurro con la pressione di Mannion su Browne. Fallo ingenuo di Browne sullo stesso Mannion: altro 2/2 in lunetta.

19' - 35-44 - Altro fallo subito dall'Italia con bonus: Tonut piazza un 2/2 ai liberi. Porto Rico torna a segnare con la penetrazione centrale di Browne. Bel movimento dal post-basso di Tessitori.

18' - 31-42 - Fallo sul neo-entrato Tessitori: 2/2 in lunetta. Fontecchio stoppa Browne e poi subisce fallo in palleggio: altro 2/2. Palla persa in maniera banale da Browne a centrocampo.

17' - 27-42 - Semigancio di Diaz dal post-basso in testa a Spissu. Fallo su Polonara: 2/2 ai liberi. Fallo in attacco di Browne su Spissu.

16' - 25-40 - Semigancio di Polonara a rimbalzo offensivo. Altra bomba per Porto Rico, Andujar dall'angolo.

15' - 23-37 - Fallo sulla penetrazione di Abass: 2/2 ai liberi. Tripla con fallo di Clavell dall'angolo, a segno anche il libero aggiuntivo.

14' - 21-33 - Penetrazione centrale di Ortiz. Andujar al ferro in transizione.

13' - 21-29 - Tripla di Ricci in mezza transizione.

12' - 18-29 - Secondo fallo di Melli per una sbracciata a metacampo.

11' - 18-29 - Bel canestro in appoggio di Andujar in transizione.Tripla di Ortiz dall'angolo. Time-out obbligato per coach Sacchetti sul -11.

FINE PRIMO QUARTO - Italia-Porto Rico 18-24

10' - 18-24 - Il primo quarto si chiude con una tripla in step-back di Nico Mannion.

9' - 15-24 - Altra tripla a segno per Porto Rico con Sosa.

8' - 15-21 - Runner elegante di Fontecchio. Clavell spara dall'arco dall'angolo.

7' - 13-18 - L'Italia colpisce ancora da fuori con Fontecchio. Risposta immediata di Gandia dall'arco.

6' - 10-15 - L'Italia risponde alla fuga avversaria con la tripla di Tonut. Conditt schiaccia di potenza a rimbalzo d'attacco.

5' - 7-13 - Canestro di Clavell in contropiede da palla persa di Polonara. Ancora Browne a far male in penetrazione.

4' - 7-9 - Tripla di Browne dal palleggio, Fontecchio risponde a rimbalzo d'attacco su errore di Melli dall'arco. Ancora Browne in penetrazione centrale ubriacante.

3' - 5-4 - Browne manda a schiacciare Conditt in pick'n'roll.

2' - 5-2 - Tripla comoda segnata da Polonara. Poi bel canestro in taglio centrale di Spissu su assist di Melli.

1' - 0-2 - Subito lunetta per Parker, ma è 0/2. Il primo canestro è un jumper di Gary Browne dalla media.

Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara e Melli il quintetto scelto da coach Meo Sacchetti per la partita di oggi.

Italia e Porto Rico si sono già affrontate nell'ultima partita dei Mondiali di Cina 2019. Gli azzurri si imposero in overtime dopo aver rimontato dal -26 , ma quelle che scenderanno in campo oggi saranno due formazioni molto differenti rispetto a quelle di due anni fa.

Sia Italia che Porto Rico sono già matematicamente qualificate alla fase finale del torneo e quello di oggi sarà uno scontro diretto per decidere il primo posto nel gironcino. La perdente affronterà i padroni di casa della Serbia in semifinale, mentre la vincente sfiderà, a sua volta, una tra Filippine e Repubblica Dominicana, a seconda dell'esito del match di questa sera alle ore 20.30.

Bentrovati amici di Eurosport al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging della partita d'esordio dell'Italia al preolimpico di Belgrado. La Nazionale azzurra di coach Meo Sacchetti affronta Porto Rico nell'unica partita rimasta in calendario nel gironcino di qualificazione dopo il forfait del Senegal a causa di un focolaio di coronavirus

