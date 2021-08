la prima medaglia olimpica della storia spezzando un tabù atavico nella miglior giornata della carriera di Patty Mills, uomo-simbolo per eccellenza dell'attuale generazione dei Boomers. Il neo-acquisto dei Brooklyn Nets, sbarcato a NY dopo una lunghissima carriera ai San Antonio Spurs, detta legge infiammando il parquet della Saitama Arena con una prestazione monstre: 42 punti (nuovo career-high dopo i 39 realizzati contro la Gran Bretagna a Londra 2012), 9 assist e scontro indiretto tra star NBA stravinto su Luka Doncic, frenato, a sua volta, da un problema a un polso sinistro e da un mindset sgretolato Il quinto tentativo è quello buono. Dopo quattro quarti posti, compreso quello della scorsa edizione di Rio de Janeiro, l'Australia conquistaspezzando un tabù atavico nella miglior giornata della carriera di, uomo-simbolo per eccellenza dell'attuale generazione dei Boomers. Il neo-acquisto dei Brooklyn Nets, sbarcato a NY dopo una lunghissima carriera ai San Antonio Spurs, detta legge infiammando il parquet della Saitama Arena con una prestazione monstre:(nuovo career-high dopo i 39 realizzati contro la Gran Bretagna a Londra 2012),e scontro indiretto tra star NBA stravinto su, frenato, a sua volta, da un problema a un polso sinistro e da un mindset sgretolato dalla sconfitta a fil di sirena sofferta in semifinale contro la Francia

E così, mentre Mills affetta la difesa slovena con primi passi brucianti in serie, Doncic si perde nella sua peggior prestazione del torneo, disputando una partita indolente, nervosa e scoraggiante per se stesso e i compagni di squadra. I numeri sono sempre grassi, com'è normale che sia per un giocatore che catalizza tra le sue mani l'intera mole di palloni gestiti dalla sua squadra (22 punti, 8 rimbalzi, 7 assist), ma il box-score, spesso traditore al primo sguardo, evidenzia questa volta anche tutti gli elementi negativi: dallo stentato 7/20 dal campo (3/13 dall'arco ritoccato soltanto da un paio di triple sparate ormai a risultato acquisito), alle 8 palle perse fino al pesante -16 di plus/minus in 35 minuti abbondanti.

Dopo aver sofferto il "trattamento Batum" nella semifinale persa contro la Francia, Doncic stenta anche contro Matisse Thybulle, sguinzagliato da coach Goorjian in quintetto base con il compito preciso di stopper difensivo. L'ala dei Sixers erode rapidamente le certezze già sbeccate della superstar avversaria, rimasta con la testa negli spogliatoi della sconfitta di giovedì, e permette all'Australia di incanalare rapidamente la partita sui ritmi preferiti. All'inafferrabile Patty Mills fanno eco i 16 punti di un Joe Ingles chirurgico, fondamentale con la sua freddezza dall'arco per rispondere ai tentativi di rimonta sloveni nella ripresa, i 14 di Jock Landale, grande secondo violino nella prima metà di gara, gli 11 di puro atletismo dello stesso Matisse Thybulle, incontenibile in campo aperto anche da una squadra che fa della corsa il proprio punto di forza, e i 12 di Dante Exum, esploso nel quarto periodo dopo un inizio molto complicato per problemi di falli.

La Slovenia, sbandata nel secondo periodo, semi-affondata nel terzo ma capace comunque di tenere viva la partita fino alla metà dell'ultimo quarto sfruttando fiammate estemporanee dei suoi esterni e il calo fisiologico avversario per eccessiva rilassatezza, si aggrappa alle soluzioni del solito Klemen Prepelic (18 dalla panchina) ma ha impatto relativo dai suoi grandi veterani: Mike Tobey non incide nonostante i 13 punti in 22 minuti, Vlatko Cancar vaga spaesato per larghi tratti di gara e Zoran Dragic si ritrova continuamente frustrato dalle gambe roventi di Mills.

: Doncic 22, Nikolic, Dragic 9, Cancar 8, Tobey 13; Rupnik, Prepelic 18, Muric 5, Blazic 12, Dimec 6. N.e.: Hrovat, Cebasek. All.: Sekulic. Australia: Mills 42, Thybull 11, Ingles 16, Kay 6, Landale 14; Goulding 6, Dellavedova, Sobey, Exum 12. N.e.: Baynes, Green, Reath. All.: Goorjian.

