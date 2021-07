Non esiste beach volley senza Paolo Nicolai e Daniele Lupo, con la testa, l'esperienza e tanto cuore. Come sempre. Grande rimonta contro i tedeschi Julius Thole e Clemens Wickler, vice campioni del mondo, nell'incontro valido per la Pool F di beach volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo un primo set perso, gli azzurri recuperano in una vera e propria battaglia e portano a casa un match molto equilibrato.

Gara molto tirata quella tra la coppia tedesca e gli azzurri. I nostri avversari rimangono avanti per buona metà del primo parziale, ma concedono agli italiani la chance di raggiungerli e di passare in vantaggio in più occasioni. La Germania, però, è brava a non cedere e a conquistare il primo parziale (19-21). Nel secondo set è ancora grande equilibrio e la distanza di punteggio tra le due coppie non va oltre al +1, salvo un 17-15 in favore degli italiani che si prendono il parziale chiudendo con 21-19 e rimettendo tutto in parità.

Tokyo 2020 Il beach volley a Tokyo 2020: formula, partecipanti, calendario 19/04/2021 A 21:08

Nicolai a muro e Lupo che schiaccia al secondo match point. Il tie-break si tinge d'azzurro con due punti di vantaggio (15-13). Un'altra emozione per noi, Stesso identico copione nel terzo set, dove la nostra coppia di veterani deve inseguire. Poi, però, lo strappo decisivo concon due punti di vantaggio (). Un'altraper noi, un'altra delusione per la Germania contro l'Italia

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 Menegatti e Orsi Toth sconfitte all'esordio: 2 set a 0 ROC 6 ORE FA