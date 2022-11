Lisa Vittozzi! L'azzurra comincia nel migliore dei modi la Coppa del Mondo di biathlon 2022/23, centrando uno spettacolare terzo posto nell'individuale di Kontiolahti. Il suo primo podio individuale dal marzo 2021 (sprint di Nove Mesto), dopo una stagione complicata soprattutto al tiro, ma anche un'estate in cui ha davvero impressionato in positivo. La classe '95 commette un solo errore al poligono (nella prima sessione, a terra) ed è estremamente brillante nel fondo con i nuovi materiali, chiudendo addirittura in crescendo e con il sesto tempo assoluto sugli sci. Davanti a lei, solo la svedese Hanna Öberg (che domina nonostante un errore e risponde Ingrid Landmark Tandrevold (seconda a 36 secondi e 5 decimi dalla vincitrice e impeccabile con la carabina). Welcome back,! L'azzurra comincia nel migliore dei modi la, centrando uno spettacolare terzo posto. Il suo primo podio individuale dal marzo 2021 (sprint di Nove Mesto), dopo una stagione complicata soprattutto al tiro, ma anche un'estate in cui ha davvero impressionato in positivo. La classe '95 commette un solo errore al poligono (nella prima sessione, a terra) ed è estremamente brillante nel fondo con i nuovi materiali, chiudendo addirittura in crescendo e con il sesto tempo assoluto sugli sci. Davanti a lei, solo la svedese(che domina nonostante un errore e risponde alla vittoria del compagno Martin Ponsiluoma nella gara maschile ) e la norvegese(seconda a 36 secondi e 5 decimi dalla vincitrice e impeccabile con la carabina).

Vittozzi è tornata! Subito podio, rivivi poligono decisivo e arrivo

Anche la tedesca Vanessa Voigt prende tutti i bersagli ma deve accontentarsi della quarta piazza (+1:00.5). Due posizioni meglio della connazionale Denise Herrmann (+1:31.4) che vanifica il podio commettendo il secondo dei suoi due errori al quarto poligono. Tra le due, la miglior francese di giornata, Julia Simon (+1:11.9 con un errore). Completano la top 10 la ceca Marketa Davidova (+1:37.6), la slovacca Paulina Fialkova (+1:39.7), la favorita per la coppa del mondo e sorella della vincitrice Elvira Öberg (+2:07.6 con tre bersagli mancati) e la belga Lotte Lie (+2:08.1 con un perfetto 20/20).

Rammarico per Dorothea Wierer. Partita col pettorale numero uno, la fuoriclasse di Anterselva viaggia a ritmi da top 10 fino all'ultimo poligono, dove però va in difficoltà e sbaglia tre volte. Chiude 38ª, comunque in zona punti. Non ci vanno lontane nemmeno altre due azzurre: Michela Carrara è 43ª con quattro bersagli mancati, Rebecca Passler è 47ª con tre errori (ma tempi da prima della classe sia nel rilascio dei colpi che nel range time). Segnali, dunque, incoraggianti. Più lontana Samuela Comola (63ª). Il calendario, ora, prevede le staffette venerdì, le sprint sabato e gli inseguimento domenica.

