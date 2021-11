Francesco Moriero sulla panchina della Nazionale delle Maldive. Il tecnico salentino, Sri Lanka, clamoroso perché la formazione guidata da Moriero conduceva per 4-0 ad inizio secondo tempo. Poi Razeek ha deciso di giocare e... Non poteva che essere un debutto folle quello disulla panchina della Nazionale delle. Il tecnico salentino, diventato ct tre settimane fa , ha rimediato un clamoroso 4-4 nella trasferta giocata sul campo dello, clamoroso perché la formazione guidata da Moriero conduceva per 4-0 ad inizio secondo tempo. Poiha deciso di giocare e...

Moriero scende in campo con un 4-3-3 ma, soprattutto, con grande determinazione tanto che i suoi sono già in vantaggio per 2-0 dopo 9 minuti di gioco. Apre le marcature il capitano Ghanee al 7', poi raddoppia subito Fasir al 9'. Il dominio degli ospiti continua e al 33' arriva il terzo gol con Mahudhee Hussain.

Ci sono altre occasioni sprecate, ma le Maldive trovano comunque il 4-0 con Ashfaq al 57'. Manca poco più di mezz'ora, la partita è ormai decisa? Evidentemente non era dello stesso avviso l'attaccante Ahmed Waseem Razeek che aveva altri piani per questa sfida. L'attaccante, con un passato all'Union Berlino, quando i sassoni militavano in Serie B e Serie C tedesca, mette in piedi uno show clamoroso. Gol al 63' e al 67', con una doppietta che riaccende le speranze. Al 71' arriva il 3-4 che fa continuare il sogno rimonta, sempre con Razeek. In pieno recupero il clamoroso 4-4, sempre realizzato dal classe '94 nato a Berlino.

Tabellino

Sri Lanka-Maldive 4-4 (0-3 primo tempo)

SRI LANKA (4-3-1-2): Sujan Perera; Dilshan, Mudiyanselage, Puslas, Chameera; Aman, Fasal, Hamilton; De Silva; Razeek, Ishan. Ct: Amir Alagic

MALDIVE (4-3-3): Naajh; Samooh, Sifaau, Umair, Ashfaq; Aisham, Ghanee, Mahudhee Hussain; Hassan, Nihaan, Fasir. Ct: Francesco Moriero

Marcatori: 7' Ghanee (M), 9' Fasir (M), 33' Mahudhee Hussain (M), 57' Ashfaq (M); 63', 67', 71' e 90+2 Razeek (S)

