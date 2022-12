Dubai Super Cup 2022, è terminata sul punteggio di 2-1, frutto dei gol di Odegaard, Nelson e Tomori. Con questo risultato, i Gunners vincono il quadrangolare. La formazione di Pioli ha trovato alcune buone geometrie, ci sono segnali positivi in vista della ripresa della Serie A (4 gennaio). Qui le pagelle di tutti i protagonisti dell'incontro che si è disputato allo stadio Al Maktoum di Dubai. Arsenal-Milan , la prima delle due amichevoli dei rossoneri nella, è terminata sul punteggio di, frutto dei gol di. Con questo risultato, i Gunners vincono il quadrangolare. La formazione di Pioli ha trovato alcune buone geometrie, ci sono segnali positivi in vista della ripresa della Serie A (4 gennaio). Qui le pagelle di tutti i protagonisti dell'incontro che si è disputato allo stadio Al Maktoum di Dubai.

Le pagelle dell'Arsenal

Amichevoli Un buon Milan sbatte sull'Arsenal: 2-1, a segno Odegaard, Nelson e Tomori 2 ORE FA

ARSENAL (4-2-3-1) - HEIN 6; WHITE 6 (46' CEDRIC 6), HOLDING 5,5, GABRIEL 5, TIERNEY 5,5 (81' SOUSA s.v.); PARTEY 7, LOKONGA 6 (90' SMITH s.v.); VIEIRA 6,5 (74' MARQUINHOS 6), ODEGAARD 7 (90' NWANERI s.v.), NELSON 6,5 (81' COZIER-DUBERRY s.v.); NKETIAH 5 (81' BUTLER-OYEDEJI s.v.). All. ARTETA 6,5.

Martin Odegaard trasforma la punizione, Arsenal-Milan Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Milan

Ciprian TATARUSANU 5 - Spesso incerto, complica la partita con il rinvio sciagurato che dà il via al 2-0 firmato Nelson. Sul tiro non può nulla vista la deviazione, e nemmeno prima sulla punizione con i giri contati di Odegaard.

Pierre KALULU 5 - Impreciso ed irruento negli interventi. L'impazienza lo porta ad atterrare Nketiah al 20' e ad Odegaard non sembra vero di poter tirare una punizione da una mattonella così invitante. Dal 46' Malick THIAW 6 - Entra bene in campo, osa anche qualche accelerazione palla al piede.

Matteo GABBIA 6 - Inaugura il match con due falli, poi prende le misure sugli avversari ma continua a soffrire la velocità dei trequartisti. Da ricordare un intervento preciso a fermare Odegaard dentro l'area.

Fikayo TOMORI 7 - Dà stabilità, sembra già in condizione per riprendere il campionato. Non aver partecipato al Mondiale forse è un bene, ha ricaricato le pile. Il gol è la ciliegina.

Il gol del 2-1 di Tomori, Arsenal-Milan Credit Foto Getty Images

Tommaso POBEGA 6,5 - In un ruolo inedito per sopperire alle assenze di Theo e Ballo-Touré, si vede che non è il suo pane quotidiano. Con dedizione strappa un buon voto, nelle mischie in area dell'Arsenal lui c'è sempre ed è pericoloso. Bravo anche nella diagonale difensiva per impedire a Nketiah di raccogliere l'invito di Partey. Dal 74' Andrea BOZZOLAN s.v.

Sandro TONALI 6 - L'assist e poco altro. In ombra, è appesantito e gioca nel traffico. Nel primo tempo Partey lo sovrasta, poi il ghanese esce e l'8 rossonero respira.

Aster VRANCKX 6 - Per un tempo fa a sportellate con i londinesi, copre molti metri di campo ed è prezioso in pressing. Poi cala vistosamente. Dal 74' Ismael BENNACER 6,5 - Con il suo ingresso rimette in piedi un Milan quasi arenato. Giocatore di un'altra categoria.

Alexis SAELEMAEKERS 5,5 - Non incide. Ma aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo lo stop di due mesi per infortunio. Dal 46' Brahim DIAZ 6 - Subito sprinta e spaventa la difesa dei Gunners. Poi viene contenuto abbastanza bene, si rivede solo nell'assalto finale per il 2-2.

Yacine ADLI 7 - Oltre ad essere uno di quelli che sente meno la fatica nel secondo tempo, è il più brillante. Finalmente sembra a suo agio nel ruolo di trequartista. Il cross per Origi è da artista. Prestazione arricchita dal continuo coinvolgimento nel gioco. E' molto spesso nel posto giusto. Un bel segnale per Pioli. Dal 74' Rade KRUNIC 5,5 - Da una sgroppata di Brahim, la palla arriva al centro dell'area e lui è in ritardo. Suo anche l'errore decisivo dal dischetto, che consegna il punto addizionale all'Arsenal.

Yacine Adli, Arsenal-Milan Credit Foto Getty Images

Ante REBIC 5,5 - Presente nelle offensive rossonere della prima frazione, totalmente assente negli altri 45 minuti. Dal 74' Youns EL HILALI s.v.

Divock ORIGI 6,5 - Ha le occasioni migliori. Fino alla traversa è come se non ci fosse, poi il lampo con una grande giocata. Più tardi un altro acuto con il colpo di testa che termina fuori (poteva fare meglio). La prestazione del belga non convince del tutto, nei movimenti senza palla e nel dialogo con i compagni gli manca ancora qualcosa. Dal 56' Marko LAZETIC 6 - L'unico rigore da ricordare di una lotteria che non ha il potere di emozionare è il suo: cucchiaio e Hein steso per terra. Bravo.

Il tiro di Origi che colpisce la traversa, Arsenal-Milan Credit Foto Getty Images

All. Stefano PIOLI 6 - E' una sconfitta ma non è un passo falso. I suoi uomini convincono nei primi 45 minuti, nonostante il doppio svantaggio. Riceve buoni segnali da Adli e Vranckx. Ha la possibilità di dare spazio a Saelemaekers, appena tornato dall'infortunio. Ci sono ancora 22 giorni per lavorare sulla condizione fisica e sugli errori da correggere. Sicuramente le ingenuità di Kalulu e Tatarusanu non sono ammissibili in incontri ufficiali.

