Milan affronta l'Arsenal, capolista in Premier League, nel primo dei due match amichevoli della Dubai Super Cup 2022. I Gunners hanno già esordito in questo quadrangolare, e seppur privi dei 10 elementi della Prima Squadra che hanno partecipato ai Mondiali, hanno vinto 3-0 contro il Lione. Si tratta quindi di un test importante per i rossoneri, per verificare lo stato di forma della squadra, che ha faticato a strappare Maignan e Florenzi non ci saranno infatti i nazionali Dest, Ballo-Touré, Leão, Giroud e Theo Hernandez. De Ketelaere ha raggiunto oggi il gruppo negli Emirati Arabi, Kjaer arriverà giovedì. E alcuni si sono allenati a parte: Brahim, Messias e Calabria. Sarà quindi soprattutto l'occasione per vedere all'opera chi ha giocato meno nella prima metà di stagione: Adli, Origi, Vranckx, Thiaw e Gabbia. A 22 giorni dalla ripresa della Serie A, ilaffronta l', capolista in Premier League, nel primo dei due match amichevoli della. I Gunners hanno già esordito in questo quadrangolare, e seppur privi dei 10 elementi della Prima Squadra che hanno partecipato ai Mondiali, hanno vinto 3-0 contro il Lione. Si tratta quindi di un test importante per i rossoneri, per verificare lo stato di forma della squadra, che ha faticato a strappare un successo contro il Lumezzane . Anche Stefano Pioli non ha la squadra al completo. Oltre agli infortunati Ibrahimovic non ci saranno infatti i nazionaliha raggiunto oggi il gruppo negli Emirati Arabi,arriverà giovedì. E alcuni si sono allenati a parte:. Sarà quindi soprattutto l'occasione per vedere all'opera chi ha giocato meno nella prima metà di stagione:

ARSENAL-MILAN LIVE: DIRETTA SCRITTA E AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE DELL'AMICHEVOLE DEI ROSSONERI

1' - PARTITI! Inizia Arsenal-Milan. Primo possesso per i londinesi con la prima maglia, il Diavolo invece con la terza maglia verde.

14.59 - I capitani sono Odegaard per l'Arsenal e Rebic per il Milan.

14.57 - Entrano in campo le due squadre! Pochi minuti ancora e prenderà il via Arsenal-Milan.

14.56 - L’Arsenal è giunta alla sosta per i Mondiali da prima in classifica in Premier League, con 5 punti di vantaggio sul Manchester City. 12 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta (vs Manchester United, 3-1). Un cammino impressionante. In Europa League ha superato il girone da prima, davanti al PSV e dunque è già agli ottavi di finale. E’ stata invece eliminata dalla Carabao Cup.

14.55 - Si tratta del secondo impegno del Milan in questa sosta, organizzato dal club per preparare al meglio la squadra alla seconda parte della stagione. Nella prima sfida, i rossoneri hanno battuto 3-2 il Lumezzane con le reti di Adli, Alesi ed Eletu. Venerdì prossimo gli uomini di Pioli torneranno in campo contro il Liverpool, per l'altro match della Dubai Super Cup 2022.

14.50 - La classifica della Dubai Super Cup: ARSENAL 4, Lione 4, MILAN 0, Liverpool 0.

14.49 - Come funziona la Dubai Super Cup? Quattro partite, ogni squadra ne gioca due. Chi vince al termine dei 90' ottiene 3 punti, in caso di pareggio 2 punti a testa. Attenzione! Ogni sfida, a prescindere dal risultato, si concluderà con i calci di rigore, che valgono un punto bonus. Dunque, restate collegati dopo il triplice fischio!

14.46 - I giocatori a disposizione di Stefano Pioli: Bakoune, Bennacer, Bozzolan, Diaz, Jungdal, Krunic, Lazetic, Mirante, Simic, Thiaw.

14.45 - La formazione del MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi. All. Pioli

14.45- La formazione dell'ARSENAL (4-2-3-1): Hein; White, Holding, Gabriel, Tierney; Partey, Lokonga; Odegaard, Vieira, Nelson; Nketiah. All. Arteta

14.40- Amici di Eurosport, buon pomeriggio da Michele Neri e benvenuti alla diretta scritta di Arsenal-Milan, primo match dei rossoneri nella Dubai Super Cup 2022. Dallo stadio Al Maktoum di Dubai si comincia alle 15 italiane!

